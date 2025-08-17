A pochi giorni da Torino-Modena, esordio stagionale dei granata in programma lunedì 18 agosto alle 21:15, allo stadio Olimpico Grande Torino, la situazione biglietteria mostra ancora diverse disponibilità. Restano posti liberi in quasi tutti i settori: dalla Curva Maratona alla Curva Primavera, fino a qualche soluzione in Tribuna e nei Distinti. La vendita è invece vietata ai residenti nelle province di Modena, Bologna e Reggio Emilia, a meno che non siano titolari della Fidelity Card Cuore Granata. Attualmente si prevede un'affluenza di circa 10 mila spettatori per la partita che darà il via alla stagione dei granata.
Verso Torino-Modena, biglietteria: previsti circa 10mila spettatori, stop agli ospiti
Il punto sui biglietti di Torino-Modena
Le promozioni: biglietti Under16 a 5 euro nel settore Distinti Family—
Per l’occasione il Torino ha attivato anche una promozione dedicata alle famiglie: i biglietti Under 16 sono in vendita a soli 5 euro nel settore Distinti Family, con l’obiettivo di favorire la presenza dei più giovani sugli spalti.
