Verso Torino-Modena, biglietteria: previsti circa 10mila spettatori, stop agli ospiti

A pochi giorni da Torino-Modena, esordio stagionale dei granata in programma lunedì 18 agosto alle 21:15, allo stadio Olimpico Grande Torino, la situazione biglietteria mostra ancora diverse disponibilità. Restano posti liberi in quasi tutti i settori: dalla Curva Maratona alla Curva Primavera, fino a qualche soluzione in Tribuna e nei Distinti. La vendita è invece vietata ai residenti nelle province di Modena, Bologna e Reggio Emilia, a meno che non siano titolari della Fidelity Card Cuore Granata. Attualmente si prevede un'affluenza di circa 10 mila spettatori per la partita che darà il via alla stagione dei granata.