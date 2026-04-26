Non si placa la protesta contro la presidenza di Urbano Cairo in vista dell'anniversario della strage di Superga. Continua il delicatissimo momento in casa Toro, con il rapporto tra tifosi e società sempre più ai minimi storici. Dopo il letame fuori alle porte del Filadelfia e i numerosi striscioni apparsi fuori dallo stadio già nelle scorse settimane, questa notte, in vista del match contro l'Inter, sono stati affissi numerosi striscioni in diverse zone del capoluogo piemontese. In alcuni luoghi simbolo della città, come la Gran Madre, sono apparsi striscioni che invitano Urbano Cairo a non salire al Colle il 4 maggio: "Il grande Toro leggenda immortale, Cairo alla larga dal piazzale", oppure “ore 10 del 4 maggio, tutti a Superga”. Striscioni affissi dai Torino Hooligans, uno dei gruppi che hanno organizzato per la mattina del 4 maggio un presidio a Superga volto a impedire la presenza del numero uno granata Urbano Cairo. Inoltre, non sono mancati gli striscioni per invitare gli altri gruppi della tifoseria granata ad evitare scontri a Superga il prossimo 4 maggio ("Zero tensioni a Superga per onorare i campioni") e non strumentalizzare il ricordo del Grande Torino.