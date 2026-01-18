Aboukhlal pre Torino-Roma: “Da due mesi lavoro come quinto: mi trovo bene”

Tutto pronto per la sfida tra Torino e Roma, valevole per la ventunesima giornata di Serie A. A pochi minuti dall'inizio della gara all'Olimpico Grande Torino, il numero 7 granata Zakaria Aboukhlal ha commentato il match ai microfoni di Sky. Di seguito le sue parole.

Ruolo diverso: come si trova? “Molto bene. Mi devo adattare, chiaramente. Di solito sono un attaccante esterno. In allenamento ho iniziato a lavorare come quinto, mi sono allenato molto negli ultimi due mesi su questo e ora mi sento bene in questa posizione”.

È un calcio molto diverso rispetto alla Francia… “Sì, non è facile adattarsi. La squadra e il club mi hanno aiutato. So cosa devo fare per aiutare la squadra e devo dimostrarlo”.