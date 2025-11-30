Pochi minuti prima dell'inizio di Lecce-Torino, Ché Adams è intervenuto ai microfoni di Dazn per fornire le sue aspettative sul match odierno. Queste le sue parole:
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
LE VOCI
Adams pre Lecce-Torino: “Serve costanza dentro la partita”
Le parole dello scozzese prima della sfida contro il Lecce del 13° turno del campionato di Serie A 2025/26
Come stai e come sta la tua squadra?
"Sto bene, abbiamo lo spirito giusto per affrontare la partita di oggi e per far dimenticare la sconfitta con il Como".
Il mister ha detto che serve più concentrazione e che bisogna stare dentro la partita...
"Serve costanza dentro la partita, non uscire anche in circostanze difficili. Non sempre l'abbiamo fatto e oggi ci proveremo in maniera più continua".
© RIPRODUZIONE RISERVATA