Adams pre Torino-Bologna: “Tifosi? Senza di loro è più dura ma daremo tutto”

Poco prima di iniziare il riscaldamento nel prepartita di Torino-Bologna, il centravanti granata Che Adams ha rilasciato un commento a Sky Sport. La punta scozzese ha risposto così alle domande sui tifosi e su Simeone: "Sono contento che giochi Simeone dal primo minuto. Facciamo un gioco diverso ma insieme facciamo tanta pressione sulla difesa avversaria. Tifosi? Senza una parte calorosa del pubblico è difficile giocare ma il calcio è fatto per i tifosi e noi cercheremo di dare tutto anche per loro".