Poco prima di iniziare il riscaldamento nel prepartita di Torino-Bologna, il centravanti granata Che Adams ha rilasciato un commento a Sky Sport. La punta scozzese ha risposto così alle domande sui tifosi e su Simeone: "Sono contento che giochi Simeone dal primo minuto. Facciamo un gioco diverso ma insieme facciamo tanta pressione sulla difesa avversaria. Tifosi? Senza una parte calorosa del pubblico è difficile giocare ma il calcio è fatto per i tifosi e noi cercheremo di dare tutto anche per loro".
Adams pre Torino-Bologna: “Tifosi? Senza di loro è più dura ma daremo tutto”
Le dichiarazioni dell'attaccante granata poco prima dell'inizio della sfida contro il Bologna nel 25° turno di Serie A
In seguito l'attaccante del Torino ha parlato anche a DAZN commentando così il match di oggi: "Miei gol? Sperano possano essere utili ma quello che conta è la squadra e soprattutto la vittoria di gruppo".
