Adams pre Torino-Genoa: “La partita contro il Napoli deve essere la chiave”

Nei minuti immediatamente precedenti al fischio d'inizio della gara valevole per l'ottava giornata di Serie A tra Torino e Genoa, il centravanti granata Che Adams ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni. "E' stata una bella settimana, con il Napoli abbiamo fatto una grande partita. Quella deve essere la chiave per affrontare le prossime gare". Lo scozzese parte titolare dal primo minuto insieme a Giovanni Simeone nel 3-5-2 proposto dal tecnico Baroni.