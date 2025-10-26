Torino-Genoa, le formazioni ufficiali: c’è Pedersen, davanti Adams-Simeone

Le scelte di formazione dei due allenatori, Marco Baroni e Patrick Vieira, per l'ottavo turno di Serie A

L'ottavo turno di Serie A mette a confronto il Torino di Marco Baroni e il Genoa di Patrick Vieira. Di fronte al pubblico del Grande Torino, il tecnico granata schiera Paleari per l'assenza forzata di Israel. In difesa confermato il trio Tameze, Maripan, Coco. Sugli esterni Pedersen vince il ballottaggio con Lazaro, mentre a sinistra c'è Biraghi visto l'infortunio che in settimana ha fermato Nkounkou. In mediana Baroni non cambia: Asllani vertice basso, Casadei e Vlasic mezzali. Davanti il duo Adams-Simeone.