Torino, infortunio Nkounkou: salta il Genoa, la diagnosi

Brutte notizie per il Torino di Marco Baroni in vista della sfida di domenica contro il Genoa. Niels Nkounkou si è infatti fermato a causa di un fastidio. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno evidenziato un interessamento distrattivo dell’adduttore lungo della coscia destra. Le condizioni del terzino sinistro classe 2000 saranno valutate nei prossimi giorni, ma il francese salterà sicuramente la gara di domenica alle 12.30 al “Grande Torino”. Solo nei prossimi allenamenti si capirà meglio l’entità del problema ed i tempi di recupero.