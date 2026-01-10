Atalanta-Torino 1-0 al 45′: De Keteleare trascina i suoi. Toro, che fatica!

Attacco prevedibile, manovra macchinosa: i granata non vanno nel primo tempo

Davide Bonsignore Redattore 10 gennaio - 21:34

Il Toro non c'è. Il primo tempo alla New Balance Arena di Bergamo vede un'unica direzione: l'Atalanta attacca, fa possesso e cerca spazi; il Torino resta in attesa, si chiude e prova a ripartire, sempre in maniera troppo macchinosa e prevedibile. E con una direzione del genere, alla lunga il gol arriva: De Keteleare decide una sfida che finora, per i granata, è da dimenticare.

Atalanta-Torino, le scelte: Baroni sorprende in attacco — Tra certezze e novità, per una partita così fondamentale - non soltanto a livello mentale ma soprattutto per la classifica - Baroni si aggrappa ai propri elementi certi, ma cambiando qualcosa, un po' per infortuni e un po' per scelte tecniche. Nel 3-5-2 del tecnico granata non ci sono novità in difesa: davanti a Paleari il terzetto resta Ismajli-Maripan-Coco. Anche sugli esterni non si cambia: Lazaro è confermato - in attesa del rientro di Pedersen - mentre, dall'altra parte, sta convincendo nella nuova posizione Aboukhlal. Novità ci sono, eccome, in mezzo al campo: Casadei è squalificato, Ilkhan ha qualche risentimento muscolare e così, insieme a Vlasic, tocca a Gineitis e Tameze. Le sorprese più grandi sono, però, in avanti: né Adams, né Simeone. La coppia d'attacco è Ngonge-Zapata.

Atalanta-Torino, il primo tempo: De Keteleare incorna l'1-0 — La classifica del Torino richiede punti, ma la voglia di rivalsa pretende anche una prestazione di livello. I granata vogliono assecondare quest'ultima necessità, mettendo da subito in difficoltà l'Atalanta. Comincia Gineitis, che al 2' vede un varco lasciato da Zappacosta e sfruttato da Aboukhlal: il numero 7 supporta il filtrante e sfida Carnesecchi che è bravo a deviare in angolo, ma il marocchino era in posizione di fuorigioco. I granata non seguono il guizzo d'inizio match e dopo dieci minuti senza occasioni, al 13' la sblocca l'Atalanta. Bernasconi sfrutta dalla bandierina una svirgolata in corner di Tameze e posiziona in area un assist al bacio. De Keteleare taglia sul primo palo, semina Zapata che lo seguiva a uomo, anticipa Ngonge che era indicato a zona e batte Paleari di testa, infilando l'1-0. La partita continua nella stessa direzione dopo il gol. Due tentativi da fuori si alternano intorno al 20', il primo di Zalewski, alto non di poco, il secondo di Gineitis: quest'ultimo solleva un brivido per i padroni di casa, terminando sopra la traversa di una decina di centimetri. Arrivati alla metà di frazione il Toro appare statico: i movimenti in marcatura sono lenti, le preventive disattente e mentre l'Atalanta non trova difficoltà nella propria manovra offensiva - l'incursione di Zalewski e il giallo di Tameze al 25' ne sono l'esempio -, quella granata appare troppo macchinosa. Qualche dribbling di Ngonge prova a far alzare la testa ai granata ma il Toro continua a chiudersi dietro e l'Atalanta fa la partita. Al 35' Paleari salva in uno-contro-uno su Zalewski e tiene a galla i suoi ma la parola chiave del primo tempo granata è "fatica". Il Torino non riesce a contenere le incursioni dei padroni di casa e in avanti - salvo un timido colpo di testa di Zapata - mancano le idee. Nel secondo tempo serve cambiare completamente rotta.