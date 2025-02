Atalanta-Torino 1-1: Maripan e Vanja firmano un punto prezioso

Triplice fischio al Gewiss Stadium

Alberto Giulini Vicedirettore 1 febbraio 2025 (modifica il 1 febbraio 2025 | 20:13)

I granata passano indenni dalle forche caudine di Bergamo. E ci sono ancora le mani di Vanja Milinkovic-Savic a salvare il Toro. Il portiere para il terzo rigore stagionale, permettendo ai granata di strappare un punto importante a Bergamo. Padroni di casa avanti con Djimsiti, risposta di Maripan sugli sviluppi di calcio di punizione. Il Toro trova così il sesto risultato utile consecutivo e rimane imbattuto in questo 2025, portandosi a quota 27 punti in classifica.

Le scelte: Vanoli conferma la squadra in blocco — Squadra che vince non si cambia, così Vanoli decide di confermare in blocco l'undici anti Cagliari. Spazio quindi a Pedersen, Maripan, Coco e Sosa nella linea a quattro davanti a Milinkovic-Savic. In mediana arriva la terza consecutiva da titolare per Tameze al fianco di Ricci. Alle spalle di Adams confermato il terzetto offensivo composto da Lazaro, Vlasic e Karamoh. Gasperini lancia l'ex granata Bellanova sulla destra e sceglie Brescianini e De Ketelaere alle spalle di Retegui.

Il primo tempo: Maripan risponde a Djimsiti — Sono i padroni di casa a gestire il pallino del gioco in avvio, con il Toro che punta a chiudere gli spazi nella sua metà campo. Al 21' la sblocca Bellanova, che buca Vanja sul primo palo, poi alza le braccia e non esulta. Piccinini, richiamato dal Var, annulla però per un controllo con il braccio del grande ex di giornata. Non cambia però il copione della gara: Atalanta a fare gioco contro un Toro focalizzato quasi esclusivamente sulla fase difensiva e mai concreto in ripartenza. Alla mezzora Gasperini è costretto a giocarsi il primo cambio: fuori l'acciaccato Kolasinac per fare spazio a Toloi. Il vantaggio dell'Atalanta arriva al 35' con Djimsiti, che svetta su Coco e insacca di testa un angolo calciato da Bellanova. Il Toro però trova la forza di reagire e al 40' la rimette in equilibrio: Vlasic conquista un calcio di punizione, battuto da Lazaro per la testa di Maripan che fa 1-1. Scattano quindi tre minuti di recupero e Coco spende subito il giallo per fermare De Ketelaere. Ci pensa poi Vanja a salvare su un tiro cross del belga, prima di un intervento miracoloso di Lazaro ad anticipare Brescianini.

Il secondo tempo: rigore di Retegui, para Vanja — Al rientro dagli spogliatoi Vanoli decide di cambiare assetto: Walukiewicz prende il posto di Pedersen e la squadra torna a difendersi a tre. Il primo spunto della ripresa è di Tameze, ma la difesa atalantina si salva sull'imbucata per Adams. Gasperini si gioca tre cambi: fuori Ruggeri, Brescianini e De Ketelaere, spazio a Cuadrado, Samardzic e Pasalic. Vanoli risponde cambiando coppia d'attacco: fuori Karamoh e Adams, in campo Njie e Sanabria. I granata iniziano a pagare dazio fisicamente e faticano a uscire con la palla nonostante il cambio. Rischiano grosso i granata per un tocco di mani di Coco in area che l'arbitro non sanziona, scelta convalidata anche dal Var. Ma il penalty per i padroni di casa arriva comunque. Al 72' una leggera trattenuta di Tameze su Retegui viene sanzionata da Piccinini con il calcio di rigore e ammonizione, tra le proteste granata. Dal dischetto si presenta Retegui, ma Vanja si supera e para il terzo rigore stagionale. Conclusione debole quella dell'argentino, che apre con il destro e trova i guantoni del portiere granata. Il gigante serbo viene quindi ammonito per un'esultanza rivolta alla curva bergamasca, che risponde con un fitto lancio di bottiglie e oggetti. Vanoli si gioca quindi un cambio: fuori l'ammonito Tameze per fare spazio a Gineitis. L'Atalanta prova ad accelerare, ma la difesa granata in area concede pochissimo e Vanja fa sempre buona guardia. Il tecnico granata all'85' si gioca anche la carta Masina al posto di Lazaro, con Walukiewicz alzato sulla corsia di destra. Gasperini rilancia invece Scamacca dopo il lungo infortunio al posto di Retegui. Il Toro prova a farsi vedere in avanti con una buona iniziativa di Vlasic che porta al tiro Njie, ma la conclusione è facile preda di Rui Patricio. Scattano quindi cinque minuti di recupero e la difesa del Toro regge stringendo i denti: è 1-1, i granata trovano il sesto risultato utile consecutivo ed è un punto che vale molto se si pensa al dato degli expected goals: 3.08 Atalanta, 0.58 Torino.