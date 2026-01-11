Atalanta-Torino 2-0, la moviola: bene Fourneau. I granata chiedono un rigore, ma…

Seconda sconfitta consecutiva per il Torino che alla New Balance Arena impiega un'ora per scendere in campo, paga il ritardo e perde 2-0. L'Atalanta va in vantaggio con l'incornata di De Keteleare e raddoppia allo scadere con Pasalic. A livello arbitrale e di episodi analizzabili nella moviola, Atalanta-Torino è stata una gara molto tranquilla: il direttore di gara Fourneau ha gestito il match con misura e giudizio, non attirando particolari lamentele o proteste. La gestione dei cartellini è stata imparziale e, a livello di episodi, soltanto al 70' qualcuno ha avuto da ridire...