Seconda sconfitta consecutiva per il Torino che alla New Balance Arena impiega un'ora per scendere in campo, paga il ritardo e perde 2-0. L'Atalanta va in vantaggio con l'incornata di De Keteleare e raddoppia allo scadere con Pasalic. A livello arbitrale e di episodi analizzabili nella moviola, Atalanta-Torino è stata una gara molto tranquilla: il direttore di gara Fourneau ha gestito il match con misura e giudizio, non attirando particolari lamentele o proteste. La gestione dei cartellini è stata imparziale e, a livello di episodi, soltanto al 70' qualcuno ha avuto da ridire...
POSTPARTITA
Atalanta-Torino 2-0, la moviola: bene Fourneau. I granata chiedono un rigore, ma…
Fourneu: gialli corretti. Su quell'episodio...—
Nei 90' di Atalanta-Torino, il fischietto di Roma non ha dovuto estrarre alcun cartellino rosso, ma giallo sì, in tre occasioni: tra le fila di Palladino soltanto Musah è stato ammonito, mentre tra gli uomini di Baroni Tameze e Ilkhan, i due registi. Per tutti i gialli si può parlare di decisioni corrette da parte di Francesco Fourneau, che ha tenuto un metro di giudizio regolare per l'intera durata del match. A livello episodico, invece, al 70', sugli sviluppi di un corner, i granata hanno protestato per un possibile tocco di mano di Ahanor in fase di salto in mezzo all'area di rigore. Non c'è stato bisogno neanche di un silent check al VAR per Fourneau, che non ha avuto dubbi: non è calcio di rigore. Anche in questo caso si parla di una decisione corretta da parte del direttore di gara, che ha portato a termine positivamente la sfida tra nerazzurri e granata.
