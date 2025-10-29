Baroni pre Bologna-Torino: “In porta Paleari. Ilic? È pronto”

L'allenatore granata Marco Baroni ha presentato la sfida contro il Bologna in programma per domani, mercoledì 29 ottobre, alle ore 20:45 al Dall'Ara. Sebbene il Torino stia vivendo un momento positivo, vista la vittoria sfiorata a Roma con la Lazio e i preziosissimi punti in casa con Napoli e Genoa, la squadra non può permettersi passi falsi: "Contro il Bologna ci aspetta una partita difficilissima, contro una squadra in salute e che fa un calcio europeo" ha raccontato il tecnico: "Occorrerà una partita di grande attenzione e dedizione, giocando con veemenza perché il Bologna ti porta a fare quel tipo di gioco." Baroni ha parlato anche di Vincenzo Italiano, coach rossoblu che, dopo aver affrontato un ricovero per una polmonite, tornerà sulla panchina dei suoi per la nona giornata di Serie A: "Sta facendo un percorso che lo porterà in alto. Ogni partita però è diversa dall’altra, il Bologna è un ottimo collettivo che dispone di individualità importanti."

Per quanto riguarda la formazione, il mister è stato diretto: "Israel non è ancora al top, conferma per Paleari", poi riguardo a possibili novità: "Ci sarà qualche avvicendamento di sicuro", e sull'inserimento di Ilkhan o Ilic: "Devo valutare, ma Ilic è pronto." Successivamente, il mister ha commentato il buon periodo del Toro, 7 punti in tre giornate e gol al novantesimo contro i Grifoni: "L’entusiasmo e la convinzione ci devono sempre accompagnare nel nostro lavoro. Dobbiamo lasciarci alle spalle i tre punti di domenica, e bisogna farlo subito perché quella di Bologna è una trasferta difficilissima" aggiungendo "Il Toro deve lavorare duro, deve cercare in ogni allenamento e in ogni sfida di aggiungere un altro pezzetto. Questa è la strada della crescita, quella è la strada del valore."