Baroni pre Lecce-Torino: “Ci serve una partita di energia e di vigore”

Le parole del tecnico granata prima della sfida contro il Lecce del 13° turno del campionato di Serie A 2025/26

Matteo Curreri 30 novembre 2025 (modifica il 30 novembre 2025 | 12:35)

Pochi minuti prima dell'inizio di Lecce-Torino, Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Dazn per fornire le sue aspettative sul match odierno. Queste le sue parole:

Questa non può essere una partita come le altre...

"Lecce è una città meravigliosa. Io sono stato benissimo. Ho ricevuto molto più di quello che ho dato. E' sempre un piacere tornare qua"

Che avversario si aspetta?

"La partita che farà il Lecce la immagino, quello che è importante è quello che farà la mia squadra. Ci serve una partita di energia, di vigore"

Quanto è stata una lezione Torino-Como?

"Quando avvengono queste partite devi crescere per forza. E' talmente doloroso che ti fa crescere. Dobbiamo stare dentro la partita negli ultimi metri sia offensivamente che difensivamente"

Ci sono assenze importanti, Ngonge dalla panchina: come cambia il suo Torino?

"Abbiamo fatto alcune scelte. Israel riprende il suo posto, Paleari ha un problema e non sarebbe stato della partita. Ci sono stati avvicendamenti sia per situazioni di natura fisica che tattica. Chi non parte entra e sarà ugualmente importante"