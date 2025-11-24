Baroni pre Torino-Como: “Zapata merita la titolarità, chance importante per Masina”

Le parole del tecnico del Torino prima della sfida contro il Como nel 12° turno del campionato di Serie A 2025/26

Federico De Milano Caporedattore 24 novembre - 18:20

Pochi minuti prima dell'inizio di Torino-Como, il tecnico granata Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fornire le sue aspettative sul match odierno. Queste le sue parole:

Da cosa nasce la scelta di schierare Zapata titolare?"Duvan si merita questa partita, oltre a essere un grande bomber è anche un ragazzo straordinario. Lui è sempre stato vicino alla squadra e oggi merita di andare in campo. Il Como è una realtà, Cesc (Fabregas, ndr) è l'unico allenatore in Serie A da tre anni alla guida della stessa squadra. Dobbiamo stare dentro alla gara e fare una prestazione di compattezza e profondità, dovremo essere veloci con la palla e mettere ritmo. Ci siamo preparati per questo e dovremo farlo contro un avversario forte".

In difesa schiera Masina e Tameze..."Masina e Tameze stanno lavorando. Coco è stato fermo in nazionale per un forte contusione al ginocchio. In questo momento era giusto dare una chance anche a Masina che ha sempre lavorato tanto con la squadra. Oggi ha una occasione importante".

In seguito il tecnico granata ha parlato anche ai microfoni di DAZN spiegando le sue scelte con queste dichiarazioni: "Zapata è un leader ed è un ragazzo che lavora duro per partire anche dall'inizio, ci spiace per Adams e Simeone, ma lui deve andare in campo sereno. Si merita di giocare. Asllani stava facendo bene, da quando è arrivato a Torino ha giocato tantissime partite, cosa che non era abituato a fare negli ultimi anni. Ilic però è cresciuto molto e mi sembrava giusto tenere alte le motivazioni per entrambi, contro la Juventus hanno fatto bene. Oggi Asllani riprende il suo posto ma è stato un avvicendamento".