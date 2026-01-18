Baroni pre Torino-Roma: “Simeone in panchina solo per stare con i compagni”

Tutto pronto per la sfida tra Torino e Roma, valevole per la ventunesima giornata di Serie A. A pochi minuti dall'inizio della gara all'Olimpico Grande Torino, il tecnico granata Marco Baroni ha commentato il match ai microfoni di Sky. Di seguito le sue parole.

Quattro giorni, seconda partita con la Roma, la terza della stagione. Partendo dall’attacco ridisegnato, Ngonge state cercando di recuperarlo? “Abbiamo fiducia in lui. Deve stare sereno, fare una partita di dedizione. Abbiamo avuto la defezione di Simeone, in panchina ma solo per stare con i compagni. Fiducia a lui ma a tutta la squadra, che deve adoperarsi e anche aiutare lo stesso Ngonge”.

Oggi in difesa non è al meglio Maripan. Giocate contro Malen, Dybala… Come dovete affrontare l’attacco della Roma? “Uno dei nostri problemi è stata la solidità all’interno della partita. A volte abbiamo subito di più di quanto concesso. Tutta la squadra deve adoperarsi, non relego mai la fase difensiva solo ai difensori. Siamo alla ricerca di solidità. Oggi serve una prestazione di altissimo livello, di attenzione, dedizione corsa. Oggi occorrerà una grande prestazione”.