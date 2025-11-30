Pochi minuti prima dell'inizio di Lecce-Torino, il giocatore del Lecce Medon Berisha è intervenuto ai microfoni di Dazn per fornire le sue aspettative sul match odierno. Queste le sue parole:
Berisha pre Lecce-Torino: “Siamo carichi per una gara contro un avversario forte”
Il mister ha detto che avete lavorato tanto e bene. Ci arrivate carichi a questa sfida delicata?
"Sì, sappiamo che gara dobbiamo fare contro un avversario molto forte. Abbiamo lavorato molto bene durante la settimana e oggi siamo molto carichi per questa partita davanti ai nostri tifosi".
E' a centrocampo che potete battere il Torino?
"Sicuramente le partite si possono vincere a centrocampo, ma anche nella fase difensiva. Anche gli attaccanti devono fare il loro lavoro".
