LE VOCI

Berisha pre Lecce-Torino: “Siamo carichi per una gara contro un avversario forte”

Berisha pre Lecce-Torino: “Siamo carichi per una gara contro un avversario forte” - immagine 1
Le parole del giocatore del Lecce prima della sfida contro il Lecce del 13° turno del campionato di Serie A 2025/26
Matteo Curreri

Pochi minuti prima dell'inizio di Lecce-Torino, il giocatore del Lecce Medon Berisha è intervenuto ai microfoni di Dazn per fornire le sue aspettative sul match odierno. Queste le sue parole:

Il mister ha detto che avete lavorato tanto e bene. Ci arrivate carichi a questa sfida delicata? 

"Sì, sappiamo che gara dobbiamo fare contro un avversario molto forte. Abbiamo lavorato molto bene durante la settimana e oggi siamo molto carichi per questa partita davanti ai nostri tifosi". 

E' a centrocampo che potete battere il Torino? 

"Sicuramente le partite si possono vincere a centrocampo, ma anche nella fase difensiva. Anche gli attaccanti devono fare il loro lavoro". 

 

