Berisha pre Lecce-Torino: “Siamo carichi per una gara contro un avversario forte”

Pochi minuti prima dell'inizio di Lecce-Torino, il giocatore del Lecce Medon Berisha è intervenuto ai microfoni di Dazn per fornire le sue aspettative sul match odierno. Queste le sue parole:

Il mister ha detto che avete lavorato tanto e bene. Ci arrivate carichi a questa sfida delicata?