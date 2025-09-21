A pochi minuti da Torino-Atalanta ha rilasciato delle dichiarazioni a Dazn Cristiano Biraghi. Di seguito le dichiarazioni:
PREPARTITA
Biraghi pre Torino-Atalanta: “Modulo? Conta quello più congeniale alla squadra”
Il terzino granata ha parlato nel prepartita del match
Già con la Fiorentina impressione di crescita difensiva, a Roma conferma. Cosa sta cambiando?
"Abbiamo avuto più tempo di lavorare. Ci vuole tempo per meccanismi e tanti giocatori devono entrare in condizione di giocare con la squadra"
C'è un modulo che senti più adatto alle tue corde?
"E' tanti anni che giocol, mi interessa il modulo più congeniale alla squadra. In questo momento non bisogna pensare ai singoli ma alla squadra"
I tuoi compagni sono già stati allenati da Juric
"Qualcosa ci hanno detto, poi le squadre di Juric sono difficili da incontrare. La partita è complicata ma vogliamo dare gioia a noi stessi e al pubblico"
