E' terminata Bologna-Torino, partita valida per la nona giornata di Serie A. Al termine dell'incontro, l'allenatore granata, Marco Baroni, ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.
LE VOCI
Bologna-Torino 0-0, Baroni: “Volevamo questa partita. Ci manca un po’ di cinismo”
8 punti nelle ultime 4, un gol subito nelle ultime 3: che cosa è cambiato?
"Abbiamo alzato il livello di attenzione, di compattezza, di distanze. Credo molto in questo gruppo. Ha margini di miglioramento importanti. Oggi nel primo tempo la squadra ha fatto una partita molto attenta difensivamente. Dovremo migliorare qualcosa nella gestione palla ma lo faremo. Oggi tutti hanno fatto bene. Volevamo questo tipo di partita perché il Bologna è una squadra molto veemente, ti mette pressione, non era facile. Dovevamo calarci in questa gara con veemenza, con dedizione. L'abbiamo fatto e faccio i complimenti ai ragazzi. A chi è partito e chi è subentrato: sono entrati in un momento difficile della partita e hanno migliorato il palleggio. Abbiamo avuto anche occasioni importanti che avremmo dovuto gestire con più lucidità, ma va bene così".
Il prossimo step è essere cinici quando la partita ve lo consente?
"Sono d'accordo, perché abbiamo avuto transizioni importanti. Abbiamo avuto occasioni con Casadei. Sulla rifinitura e il cross dobbiamo fare qualcosa in più, ma lo faremo. Come ho sempre detto, anche se non mi piace parlare del tempo, mettere settimane di allenamento con un gruppo che si spende molto sicuramente ci aiuta e ci avvantaggerà".
© RIPRODUZIONE RISERVATA