Bologna-Torino 0-0, Baroni: “Volevamo questa partita. Ci manca un po’ di cinismo”

"Abbiamo alzato il livello di attenzione, di compattezza, di distanze. Credo molto in questo gruppo. Ha margini di miglioramento importanti. Oggi nel primo tempo la squadra ha fatto una partita molto attenta difensivamente. Dovremo migliorare qualcosa nella gestione palla ma lo faremo. Oggi tutti hanno fatto bene. Volevamo questo tipo di partita perché il Bologna è una squadra molto veemente, ti mette pressione, non era facile. Dovevamo calarci in questa gara con veemenza, con dedizione. L'abbiamo fatto e faccio i complimenti ai ragazzi. A chi è partito e chi è subentrato: sono entrati in un momento difficile della partita e hanno migliorato il palleggio. Abbiamo avuto anche occasioni importanti che avremmo dovuto gestire con più lucidità, ma va bene così".