Si chiude con un altro risultato utile per il Torino la gara infrasettimanale con il Bologna. Dopo le due vittorie consecutive contro Napoli e Genoa, i granata mancano il tris in una partita che ha regalato poche emozioni, ma che permette ai granata di portare a quattro le gare di fila senza sconfitte. Per i granata tre ammoniti in questo match. Nella prima frazione Ayroldi mostra il giallo a Ilic e Tameze, mentre nella ripresa viene sanzionato Ismajli. Nel Bologna ammoniti di Odgaard e Lykogiannis.
POSTPARTITA
Bologna-Torino 0-0, il tabellino: tre ammoniti tra i granata
Il tabellino della partita Bologna-Torino, nona giornata di campionato
Il tabellino di Bologna-Torino—
BOLOGNA-TORINO 0-0
Ammoniti: pt 37’ Ilic, pt 40’ Tameze, st 18’ Odgaard, st 26’ Ismajli, st 40' Lykogiannis
Torino (3-5-2): Paleari, Tameze (st 12’ Ismajili), Maripan, Coco, Pedersen, Casadei, Gineitis (st 12’ Vlasic), Ilic (st 34’ Asllani), Lazaro, Ngonge (st 40’ Zapata), Adams (st 12’ Simeone). A disposizione: Popa, Siviero, Biraghi, Masina, Ilkhan, Dembélé, Anjorin, Njie. All. Baroni
Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis, Ferguson (st 22’ Freuler), Moro, Bernardeschi (st 22’ Orsolini), Odgaard, Cambiaghi (st 22’ Dominguez) , Dallinga (st 1' Castro). A disposizione: Ravaglia, Pessina, De Silvestri, Miranda, Casale, Heggem, Pobega, Fabbian, Sulemana, Rowe. All. Italiano
© RIPRODUZIONE RISERVATA