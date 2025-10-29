Bologna-Torino 0-0, il tabellino: tre ammoniti tra i granata

Si chiude con un altro risultato utile per il Torino la gara infrasettimanale con il Bologna. Dopo le due vittorie consecutive contro Napoli e Genoa, i granata mancano il tris in una partita che ha regalato poche emozioni, ma che permette ai granata di portare a quattro le gare di fila senza sconfitte. Per i granata tre ammoniti in questo match. Nella prima frazione Ayroldi mostra il giallo a Ilic e Tameze, mentre nella ripresa viene sanzionato Ismajli. Nel Bologna ammoniti di Odgaard e Lykogiannis.