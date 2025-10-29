Bologna-Torino 0-0, Niccolini: “Toro bene col blocco basso. E’ mancata lucidità”

E' terminata Bologna-Torino, partita valida per la nona giornata di Serie A. Al termine dell'incontro, il vice allenatore del Bologna Daniel Niccolini ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Penso che non sia facile giocare ogni tre giorni. Abbiamo trovato un Torino tutto dietro la linea della palla che veniva da un ottimo periodo, con giocatori importanti. Ci è mancata lucidità, il guizzo per cambiare la partita. Cambiando tanti uomini ci può stare di non essere sempre al 100%. Pensiamo a Parma e cercheremo di fare una grande partite nel derby”