E' terminata Bologna-Torino, partita valida per la nona giornata di Serie A. Al termine dell'incontro, il vice allenatore del Bologna Daniel Niccolini ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.
LE VOCI
Bologna-Torino 0-0, Niccolini: “Toro bene col blocco basso. E’ mancata lucidità”
Che cosa vi portate a casa?
“Penso che non sia facile giocare ogni tre giorni. Abbiamo trovato un Torino tutto dietro la linea della palla che veniva da un ottimo periodo, con giocatori importanti. Ci è mancata lucidità, il guizzo per cambiare la partita. Cambiando tanti uomini ci può stare di non essere sempre al 100%. Pensiamo a Parma e cercheremo di fare una grande partite nel derby”
Nel primo tempo qual era la difficoltà nel servire Odgaard e Dallinga?
“Loro erano messi bene col blocco basso, siamo stati un po’ lenti nella trasmissione della palla. Quando siamo riusciti a trovare Bernardeschi e Cambiaghi qualcosa di pericoloso l’abbiamo creato"
Italiano che ha detto?
“Ha seguito la partita dagli spogliatoi. Piano piano tornerà a regime anche lui. Può essere che torni con il Parma, se no sarà per l’Europa League”
