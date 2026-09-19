Il dominio finale non basta per ottenere il massimo dalla trasferta di Bologna. Dopo un primo tempo negativo, con il gol di Bernardeschi a sfruttare la prima disattenzione degli ospiti, nella ripresa i granata raddrizzano una partita che si sarebbe rivelata, altrimenti, distruttiva per innumerevoli situazioni. Il gol di Kulenovic e le rivoluzioni a gara in corso di Abate danno una fiducia incredibile al Torino che domina il finale ma, nonostante i molti tentativi e un episodio che scaturisce polemiche, non trova l'affondo decisivo per i tre punti.

Bologna-Torino, le scelte: Abate ascolta i tifosi e sceglie Bragança

Il primo tempo: una disattenzione basta a Bernardeschi

Bologna-Torino, il secondo tempo: Kulenovic dà fiducia, i granata lottano e protestano

In una gara che detta l'imperativo di rialzarsi per entrambe le formazioni, Abate riparte da alcune certezze e ascolta anche le richieste dei tifosi. In porta è confermata la fiducia a Perri in una partita che può diventare fondamentale per lui. Davanti trova Ismajli a guidare la difesa, con Comert e Coco ai suoi fianchi. Le corsie sono giovani con Fortini e Cacciamani, mentre in centrocampo c'è la novità che detta il titolo: al fianco di Mandragora, che ha le chiavi del centrocampo, ci sono il solito Fitz-Jim e Daniel Bragança, che ha convinto contro la Roma e ha vinto il ballottaggio con Gineitis. In attacco Abate riparte dal capitano della squadra Vlasic al fianco del "Cholito" Simeone.Cominciano bene i granata in quanto a piglio e mentalità: il Torino è quasi sempre nella metà campo avversaria nel primo quarto d'ora, con buoni spunti in fase di possesso e tanti grinta in fase negativa. Poi, però, la prima disattenzione è subito fatale.Da un fuoco di paglia del Torino e un Bologna che prova la tattica dell'opossum si passa, dopo il vantaggio rossoblù, a una situazione di equilibrio e studio reciproco, con una più attesa gara alla pari. A rischiare è ancora il Torino: al 35' Mandragora controlla spalle alla porta ma impiega troppo a fare la scelta giusta e finisce per non farla. Pobega gli ruba il possesso davanti a Perri ma impiega troppo a tirare e si fa murare da un provvidenziale Fitz-Jim. Gli ultimi minuti del primo tempo fanno riaccendere i granata che, dopo un fallo conquistato bene da Cacciamani, avviano quattro o cinque assalti finali che costringono il Bologna a difendersi con le unghie e con i denti. I granata non trovano l'affondo giusto e la prima frazione va in archivio sull'1-0.Al termine di un intervallo che si ipotizza particolarmente emotivo, Abate sostituisce Fortini con Patterson e carica di responsabilità i suoi: i granata devono recuperare, per la partita, per i punti, per la classifica. Il Torino comincia in maniera propositiva la ripresa ma lo fa senza idee: arriva spesso negli ultimi 30 metri ma poi si perde, incapace di affondare. Allora Abate cambia ancora: fuori Fitz-Jim, un po' a sorpresa, e dentro Kulenovic. Una punta al posto di un centrocampista, dunque, con conseguente arretramento di Vlasic. Ma la storia non migliora. In quanto a idee il Torino è ancora a secco. E anzi, rischia nuovamente con Bernardeschi che non firma il raddoppio per una questione di centimetri. La rivoluzione, allora, è l'unica scelta: Abate si gioca gli ultimi tre cambi con Belghali, Ilkhan e Oristanio che rilevano Comert, Braganca e Vlasic. È dunque difesa a quattro per il Torino nell'ultima mezz'ora, alla disperata ricerca di soluzioni e del pareggio. Alla lunga, come atteso, come richiesto, la doppia punta è quella che porta i migliori esiti. Simeone continua a fare il lavoro sporco, ma avere un'altra punta che fa lo stesso al suo fianco fa tutta la differenza del mondo.. Il gol dà più fiducia che mai al Torino che continua ad attaccare sfruttando ogni arma. Si rende pericoloso dalle corsie e per vie centrali. Ilkhan lancia con un filtrante basso al bacio Oristanio che si avventa verso l'area di rigore del Bologna, sterza e si fa atterrare da Heggem. Silent-check per Guida che conferma la decisione di campo: no penalty. Tra le proteste dei giocatori granata per un episodio sul quale restano molti dubbi. Gli ultimi, incessanti, assalti finali dei granata non affondano per i tre punti di Abate, che torna a Torino con il primo pareggio in stagione.