Bologna-Torino, le formazioni ufficiali: Ilic e Lazaro dal 1′, fuori Simeone

Il Torino cerca la terza vittoria di fila e lo fa su un campo difficile come quello del Bologna. Per questa partita del nono turno di campionat, il tecnico granata Marco Baroni ha deciso di puntare sulla stessa difesa vista nell'ultima sfida in casa col Genoa ma cambia a metà campo con Ilic che prende il posto di Asllani e Gineitis che sostituisce invece Vlasic. Cambio anche in attacco, come previsto, con Ngonge dal 1' ma a sorpresa è al posto di Simeone e il belga farà quindi coppia con Adams. Di seguito le formazioni ufficiali del match: