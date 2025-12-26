Il Cagliari, in vista della sfida che si giocherà domani alle 15 con il Torino, ha reso noti i convocati che prenderanno parte all'impegno. Non saranno della partita Yerry Mina e Juan Rodriguez, entrambi alle prese con una sindrome influenzale. Si uniscono due Primavera, l'attaccante Yael Trepy e il difensore Andrea Cogoni
Cagliari, i convocati per la sfida con il Torino: out Mina e Rodriguez
Il tecnico dei rossoblù deve fare a meno dei difensori sudamericani
Torino-Cagliari, i convocati di Pisacane—
Portieri: Caprile, Ciocci, Radunovic
Difensori: Idrissi, Luperto, Pintus, Zappa, Obert, Cogoni
Centrocampisti: Palestra, Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Di Pardo, Rog, Cavuoti
Attaccanti: Kilicsoy, Borrelli, Pavoletti, Trepy, S. Esposito
