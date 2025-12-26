Cagliari, i convocati per la sfida con il Torino: out Mina e Rodriguez

Il Cagliari, in vista della sfida che si giocherà domani alle 15 con il Torino, ha reso noti i convocati che prenderanno parte all'impegno. Non saranno della partita Yerry Mina e Juan Rodriguez, entrambi alle prese con una sindrome influenzale. Si uniscono due Primavera, l'attaccante Yael Trepy e il difensore Andrea Cogoni