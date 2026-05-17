1 di 2 Prossima scheda 1 di 2

IL SALUTO DI PAVOLETTI

In seguito al match tra Cagliari e Torino, valevole per la 37° giornata di Serie A e terminato con il risultato di 2-1, l'attaccante rossoblù Leonardo Pavoletti ha salutato la piazza sarda dopo nove anni in maglia rossoblù. Di seguito le sue parole.

"Mi avete visto sempre sorridente, ma oggi non è facile. Vorrei ringraziare questi ragazzi per la salvezza e poi vorrei ringraziare ognuno di voi, perché in questi nove anni mi avete dato tutto il vostro cuore, anche nei miei periodi bui. Ho avuto la fortuna di avere sempre con me un popolo, un'intera regione. E voglio chiudere così: Cagliari, anzi Sardegna, sei bella come un gol di Pavoletti al 94'. Grazie!".

1 di 2 Prossima scheda 1 di 2