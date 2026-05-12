Dopo la vittoria in rimonta contro il Sassuolo all’Olimpico, il Toro di D’Aversa si prepara alla 37ª e penultima giornata di campionato. La Lega Serie A ha definito il calendario di questo turno, articolando le partite in diverse fasce per garantire la massima regolarità in base agli obiettivi delle squadre coinvolte, ma non mancano le polemiche e vige un po' di incertezza su eventuali spostamenti. Tuttavia, la sfida del Torino in trasferta contro il Cagliari si dovrebbe giocare nella serata di domenica 17 maggio, in contemporanea agli altri match decisivi per la salvezza, come Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. Sarà una data non banale perché sarà il giorno dopo una ricorrenza speciale con ricordi indelebili che vengono rievocati: il 16 maggio di cinquant’anni fa, infatti, il Toro di Gigi Radice conquistava il suo storico settimo scudetto con un pareggio contro il Cesena che bastò ai granata per laurearsi campioni d’Italia.

I granata cercano continuità prima del derby

In casa granata il morale è tornato positivo grazie a una striscia di risultati utili che hanno permesso alla squadra di allontanarsi dalle zone delicate della classifica e di affrontare il finale di stagione con maggiore serenità, al netto dello scivolone contro l'Udinese due giornate fa. In vista della sfida all’Unipol Domus, D'Aversa sembra orientato a confermare il 3-5-2, puntando sull’equilibrio raggiunto nelle ultime settimane per arrivare alla stracittadina con ulteriori certezze. Dall’arrivo del nuovo allenatore, il gruppo ha ritrovato compattezza e ordine, elementi che hanno dato stabilità e un rendimento più costante. La trasferta di Cagliari rappresenta un passaggio importante: sarà l’ultima gara prima del derby della Mole contro la Juventus, un appuntamento quello con i bianconeri che inevitabilmente catalizza l’attenzione di tutto l’ambiente.

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Il Cagliari vede il traguardo: caccia alla salvezza contro il Torino

Sul fronte opposto, dopo il pesante stop interno contro l’Udinese, i sardi puntano al riscatto. Con 37 punti in classifica, la formazione guidata da Fabio Pisacane sta lavorando intensamente sia sul piano atletico che su quello psicologico. Tra le mura amiche, il Cagliari cercherà di sfruttare il fattore campo per blindare la permanenza in Serie A, dando continuità al percorso iniziato dopo la promozione nella stagione 2023/2024. La matematica premia gli isolani: contro i granata potrebbe bastare anche un solo punto per festeggiare ufficialmente. Tuttavia, la salvezza diventerebbe realtà anche in caso di ko, a patto che Cremonese e Lecce non centrino contemporaneamente la vittoria contro Udinese e Sassuolo. Il Toro è quindi avvisato: dovrà volare in Sardegna e affrontare una squadra con ancora delle forti ambizioni e il rischio di fare brutte figure - se non si scende in campo con la mentalità necessaria - è quindi alto, come visto nell'ultima trasferta in Friuli. Secondo tutti i principali portali di scommesse sportive però il pareggio in questa sfida resta complicato ed è l'esito meno prevedibile rispetto alla vittoria del Cagliari (la meno pagata) o il successo esterno del Torino (che si trova a metà strada nelle quote previste).

Articolo a cura di Francesco Fadda