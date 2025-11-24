Casadei pre Torino-Como: “Noi centrocampisti possiamo aiutare con dei gol”

Pochi minuti prima dell'inizio di Torino-Como, il centrocampista granata Cesare Casadei è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fornire le sue aspettative sul match odierno. Queste le sue parole: "Sappiamo che sarà difficile oggi, loro palleggiano bene e hanno individualità di qualità. Ci saranno momenti in cui loro terranno la palla e noi dovremo saper gestire bene ogni momento della gara".

Infine l'ex Chelsea ha parlato anche ai microfoni di DAZN spiegando cosa potrebbero dare di più lui e i suoi compagni di reparto in mediana: "Stiamo andando bene come squadra, siamo in una striscia positiva e serve continuare così. Non stanno arrivando gol da noi centrocampisti ma è una cosa sulla quale stiamo lavorando, sappiamo quanto contributo possiamo dare nel corso del campionato con qualche gol".