Como-Torino 6-0, Baroni in conferenza: “La società mi ha ribadito la fiducia”

Le parole del tecnico al termine di Como-Torino

Eugenio Gammarino 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 18:11)

Il match fra Como e Torino si è concluso per 6-0. Il tecnico dei granata Marco Baroni ha commentato la grave sconfitta del Toro in conferenza stampa al termine della partita, dopo le dichiarazioni rilasciate ai broadcaster.Di seguito le sue parole.

Come commenta questa gara? Hanno influito le assenze?"Non penso ai giocatori che mancavano, mi assumo la responsabilità di questa sconfitta. Abbiamo trovato una squadra più forte di noi, che sta meglio di noi psicologicamente e fisicamente. Dopo il rigore la squadra è uscita dal campo. È un momento di difficoltà, serve compattezza da parte nostra".

Quanto è deluso dai giocatori?"Sono deluso da me stesso, non dai giocatori. Sta a me, ora, trovare le soluzioni".

Sente la fiducia da parte della società?"Mai sentito così tanta fiducia. Me lo hanno appena ribadito. Sta a me, tocca a me".

Quali sono le soluzioni?"Per gli anni che ho, so come si esce da queste situazioni. Bisogna metterci la testa e avere tanta compattezza. Non cerco alibi e mi assumo ogni responsabilità".

Come si spiega questo nuovo crollo? "Siamo arrivati con pochi giocatori disponibili a un filotto di partite ravvicinate. Ma abbiamo tutto, risorse ed energie, per uscire da questa situazione".

La classifica però dice che dei rischi ci sono: ve ne rendete conto? "Assolutamente sì".

Non pensa a dimettersi, dopo il confronto con i tifosi?"C'è dolore nel petto per questa sconfitta. I tifosi ci hanno detto tutto quello che dovevano dirci, dopo una sconfitta con un punteggio simile. Ci siamo presi la contestazione come è giusto che sia".

Cosa avete detto ai tifosi e cosa dirà alla squadra?"Ci siamo scusati, cos'altro si può dire in una situazione simile? Cosa dirò ai giocatori resta nello spogliatoio".

Il Como, secondo lei, è da Champions?"Lo stanno dimostrando gara dopo gara: non li scopro io".