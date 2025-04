Como-Torino 1-0: i granata perdono dopo due mesi. Ma quel gol annullato…

L'avvio è subito vivace e al 13' c'è un'occasione clamorosa il Toro: Linetty si avventa su un lancio lungo di Coco e sfiora di testa davanti a Butez, senza però inquadrare lo specchio. Ma il Como prende possesso delle operazioni dimostrando di viaggiare su una velocità superiore a quella dei granata. Quindi è Vanja ad opporsi prima a Diao e poi a Da Cunha, senza particolari problemi. Al 30' scatta il giallo per Coco che ferma Caqueret: il centrale, diffidato, dovrà saltare la gara con l'Udinese. Della punizione si incarica Da Cunha, che trova la risposta di Milinkovic-Savic in calcio d'angolo. Al 38' il Como trova una ripartenza e si porta avanti : lo sviluppo è a destra per Ikone che serve Vojvoda, cross in mezzo per Doukivas che dimenticato dalla retroguardia granata fa 1-0. Due minuti più tardi scatta il giallo anche per Gineitis, che a buona ragione protesta con il direttore di gara: non c'è contatto con Diao.

Il secondo tempo: il Var ferma Ilic

Il primo squillo della ripresa è del Toro: Elmas serve l'accorrente Biraghi che mette in mezzo, Adams anticipa tutti ma non inquadra lo specchio. Sono quindi i guantoni di Butez a deviare in angolo un destro da fuori di Elmas. Al 57' Gineitis va a centimetri dal pareggio con un taglio sul secondo palo, ma il portiere del Como è ancora bravo a tenere la posizione e respingere. Vanoli prova quindi a dare una scossa al 65': fuori Casadei per Karamoh, Gineitis arretra in mediana ed Elmas trasloca sulla corsia di destra. Fabregas risponde con Strefezza e Sergi Roberto per Ikone e Caqueret. Al 75' ci pensa Vanja ad alzare in angolo un colpo di testa di Goldaniga. Nel Toro tocca quindi a Masina, Pedersen e Ilic per Coco, Walukiewicz e Gineitis all'80'. Sergi Roberto deve quindi alzare bandiera bianca per infortunio, lasciando spazio a Paz, mentre Fadera rileva Diao. Ha quindi una grandissima occasione Elmas, che mette a sedere Butez ma trova un salvataggio in angolo. All'89' Tameze rileva intanto Linetty in mezzo al campo. Scattano quindi cinque minuti di recupero e al 92' arriva il pareggio di Ilic. Sugli sviluppi di calcio d'angolo il pallone arriva al serbo dopo una respinta della difesa, un mancino dal limite sorprende Butez e si insacca per l'1-1. Ma dopo un consulto con il Var il gol viene annullato per un presunto doppio tocco di Biraghi durante la battuta dell'angolo. Nel finale non c'è spazio per altre occasioni: i lariani festeggiano tre punti pesanti per blindare la trasferta, i granata mantengono il decimo posto in vista della gara con l'Udinese.