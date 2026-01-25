Como-Torino 6-0, l’analisi dei gol: fiera dell’horror per la difesa granata

Una serie infinita di errori difensivi agevola la vittoria del Como che strapazza il Toro con un imbarazzante 6-0: i granata non hanno mai letto bene i passaggi filtranti degli avversari

Federico De Milano Caporedattore 25 gennaio - 20:45

Il Torino capitombola sul lago di Como con una sconfitta pesantissima per 6-0 che fa volare il Como ed è imbarazzante per una difesa che in stagione ha già subito 40 reti. La squadra di Baroni fin da inizio primo tempo non è mai stata in grado di leggere le giocate degli attaccanti di Fabregas e ha lasciato grandissimi spazi nella sua metà campo. Parecchi dei sei gol biancoblù arrivano infatti da dei passaggi filtranti (alti o bassi) che la retroguardia del Toro non ha mai intercettato e ci sono tantissimi errori tecnici o di lettura anche di molti singoli. Di seguito l'analisi dei sei gol realizzati in questo incontro del 22° turno di Serie A.

Como-Torino, il gol dell'1-0 La partita di Como si mette male e lo si capisce fin da subito, quando la difesa del Toro si alza in maniera errata fin oltre la line di metà campo, come si nota nell'immagine 1. Ai biancoblù basta infatti un lancio lungo di Da Cunha per scavalcare tutta la linea arretrata dei granata.

Su questo rinvio del centrocampista del Como, parte velocissimo Douvikas che è molto più veloce di Ismajli e lo lascia indietro, come si nota nell'immagine 2.

Il centravanti greco riesce poi anche a resistere a un duello fisico con Coco (immagine 3) e si presenta a tu per tu con Paleari battendolo da distanza ravvicinata. Il Como passa così in vantaggio già all'ottavo minuto del primo tempo.

Como-Torino, il gol del 2-0 Nel giro di sette minuti arriva anche subito il gol del 2-0 con la difesa del Toro che si imbucare di nuovo da un passaggio filtrante. Questa volta l'assist è un pallone basso, che viene servito da Alex Valle sulla fascia mancina. Il terzino del Como, subito dopo il passaggio, è anche stato abbattuto da un intervento in ritardo di Pedersen, come si nota nell'immagine 1.

Il pallone di Alex Valle trova poi i piedi di Baturina sulla trequarti d'attacco. L'ala del Como punta la porta del Toro arrivando fino al limite dell'area senza grandi opposizioni perché il primo che gli si para davanti è Ismajli quando ormai è tardi. Baturina infatti prende la mira e calcia dalla distanza, segnando un gol rasoterra a fil di palo.

Como-Torino, il gol del 3-0 Anche nel secondo tempo, ancora una volta a tagliare in due a difesa del Toro è un semplice passaggio in verticale. Questa volta ad eseguirlo è Rodriguez che col destro imbuca per Douvikas, come si nota nell'immagine 1.

Il centravanti del Como entra in area e conquista un discusso calcio di rigore dopo aver tirato e aver colpito il corpo e poi il braccio di Maripan (immagine 2). Si tratta di un penalty che lascia molti dubbi, come abbiamo già analizzato nella nostra moviola.

Sul dischetto si presenta Da Cunha che batte Paleari con una conclusione precisa sotto la traversa (immagine 3).

Como-Torino, il gol del 4-0 Il pomeriggio da brivido della difesa del Torino prosegue anche con il quarto gol subito. Di nuovo un passaggio filtrante dei giocatori biancoblù è determinante e non viene letto bene dalla difesa di Baroni. Come si nota nell'immagine 1, è ancora Baturina a dare il via a una manovra offensiva per il Como.

Il numero 20 biancoblù mette Douvikas davanti alla porta con Coco che cade a terra restando inginocchiato circa sul dischetto del rigore. Intanto il greco, come si vede nell'immagine 2, supera Paleari con un dribbling.

Una volta trovatosi a porta vuota Douvikas deposita facilmente il pallone in rete per quello che è il gol del 4-0 in favore del Como al 66'.

Como-Torino, il gol del 5-0 Il quinto gol è poi il più sfortunato per i granata perché nasce da un contropiede del Como con Caqueret che serve poi Kuhn sulla fascia destra, con un passaggio immortalato nell'immagine 1.

Il tiro del giocatore del Como colpisce poi la gamba del neo-arrivato Obrador (immagine 2), il pallone così si impenna e con grande sfortuna per Paleari entra quasi all'incrocio dei pali e il Como può esultare per il 5-0.

Como-Torino, il gol del 6-0 Il sesto e ultimo gol del Como arriva al 76' con una manovra insista dei biancoblù in attacco. Nell'immagine 1 si vede Kuhn che entra in area dalla fascia sinistra e mette un cross al centro superando la marcatura di Coco.

Sul secondo palo c'è Vojvoda che di testa mette il pallone verso il centro dell'area di rigore (immagine 2).

Fa però buona guardia Anjorin che copre bene lo spazio e allontana via il pallone con una spazzata alta (immagine 3).

Il pallone fa però poca strada perché rimane nell'area di rigore del Toro e interviene Casadei che fa valere i suoi centimetri per colpire di testa il pallone vincendo anche un contrasto aereo con un avversario (immagine 4).

Tuttavia anche l'intervento del centrocampista ex Chelsea è impreciso e finisce per allontanare la palla di troppo poco. Il primo a rendersi pericoloso è infatti Caqueret che si trova al limite dell'area, stoppa la palla di petto e la spedisce con forza e precisione in rete per il seste gol del Como che mette la parola fine sulla debacle del Torino.