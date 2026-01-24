Como-Torino, le formazioni ufficiali: tornano titolari Pedersen e Casadei

Reduce da tre sconfitte di fila in campionato, il Torino è chiamato oggi a cercare di rialzarsi contro un'avversaria di alto livello per la Serie A. Si tratta del Como, squadre che già nel match d'andata in Piemonte si era imposta con un sonoro 1-5. Oggi i granata di Marco Baroni fanno visita alla formazione lariana allenata dallo spagnolo Cesc Fabregas. Per cercare di ottenere un risultato positivo in questo match del 22° turno di campionato, il tecnico del Toro ha scelto di affidarsi ancora alla coppia offensiva formata da Ngonge e Adams in avanti e viene confermato il terzetto difensivo composto da Tameze, Ismajli e Coco con, quindi, Maripan ancora in panchina. A metà campo cambiano solamente Casadei e Pedersen che tornano ad avere una maglia da titolare al posto degli infortunati Gineitis e Aboukhlal.