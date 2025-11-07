A poche ore dal derby d’andata tra Juventus e Torino, in programma domani — 8 novembre 2025 — alle ore 18.00 all’Allianz Stadium, il giocatore bianconero Francisco Conceiçao ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport. La Juventus arriva all’appuntamento con i granata reduce dalla vittoria in campionato contro la Cremonese e dal pareggio in Champions League con lo Sporting, ma soprattutto dal recente cambio in panchina: da Igor Tudor a Luciano Spalletti. "Stiamo provando ad assimilare le nuove idee di Spalletti — ha affermato Conceiçao —. Penso che stiamo facendo un buon lavoro, abbiamo iniziato bene. Ora dobbiamo vincere le partite".
PREPARTITA
Conceiçao: “Dobbiamo vincere. Il derby vale più di tre punti”
Le dichiarazioni del giocatore bianconero a poche ore dal derby della Mole
All’orizzonte c’è un derby che la Juventus vuole far suo. Conceiçao sta imparando a conoscere la stracittadina sotto la Mole: "Sarà importante, dobbiamo vincere, vale più di tre punti. C’è una storia dietro questa partita". Ma il derby della sua vita è un altro: "Porto-Benfica. Io poi sono cresciuto calcisticamente nello Sporting, perché quando mio padre aveva smesso di giocare siamo andati a vivere a Lisbona. Martedì mi fischiavano perché ho giocato nel Porto, che è sempre stata la squadra del mio cuore".
E sugli sfottò pre-derby della tifoseria granata risponde: "Capisco la rivalità dei tifosi, ma non ho avuto alcun rapporto con quelli del Toro. Speriamo di vincere, magari con un mio gol".
