Conceiçao: “Dobbiamo vincere. Il derby vale più di tre punti”

Le dichiarazioni del giocatore bianconero a poche ore dal derby della Mole

Matteo Curreri 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 12:13)

A poche ore dal derby d’andata tra Juventus e Torino, in programma domani — 8 novembre 2025 — alle ore 18.00 all’Allianz Stadium, il giocatore bianconero Francisco Conceiçao ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport. La Juventus arriva all’appuntamento con i granata reduce dalla vittoria in campionato contro la Cremonese e dal pareggio in Champions League con lo Sporting, ma soprattutto dal recente cambio in panchina: da Igor Tudor a Luciano Spalletti. "Stiamo provando ad assimilare le nuove idee di Spalletti — ha affermato Conceiçao —. Penso che stiamo facendo un buon lavoro, abbiamo iniziato bene. Ora dobbiamo vincere le partite".

All’orizzonte c’è un derby che la Juventus vuole far suo. Conceiçao sta imparando a conoscere la stracittadina sotto la Mole: "Sarà importante, dobbiamo vincere, vale più di tre punti. C’è una storia dietro questa partita". Ma il derby della sua vita è un altro: "Porto-Benfica. Io poi sono cresciuto calcisticamente nello Sporting, perché quando mio padre aveva smesso di giocare siamo andati a vivere a Lisbona. Martedì mi fischiavano perché ho giocato nel Porto, che è sempre stata la squadra del mio cuore".

E sugli sfottò pre-derby della tifoseria granata risponde: "Capisco la rivalità dei tifosi, ma non ho avuto alcun rapporto con quelli del Toro. Speriamo di vincere, magari con un mio gol".