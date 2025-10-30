Pareggio a reti bianche per il Torino che raggiunge quota 12 punti in Serie A dopo lo 0-0 rimediato al Dall'Ara contro il Bologna di Niccolini (vice di Italiano, atteso dalla formazione rossoblù). Un pareggio che comunque allunga la striscia positiva di risultati del Torino portando a 8 i punti raccolti nelle ultime 4 gare di campionato. Al termine della sfida, il difensore granata Saul Coco ha commentato Bologna-Torino ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.
Bologna-Torino 0-0, Coco: “Abbiamo meritato questo pareggio”
Le parole dei protagonisti al termine del pareggio tra rossoblù e granata
Primo MVP, sei contento? “Sì, ma soprattutto perché non era una partita facile. È uno stadio complicato. Abbiamo fatto una partita di squadra, belli compatti in fase difensiva. Abbiamo meritato un punto per il lavoro che abbiamo fatto”.
Cos’è cambiato in difesa? Nelle ultime partite avete migliorato nettamente… “Giustamente, il lavoro, il lavoro… All’inizio è giusto che eravamo un po’ in difficoltà, ma da una situazione del genere si può uscire solo con il lavoro. Su questo stiamo lavorando in allenamento. Stiamo facendo un bel gruppo, questo si sta vedendo in campo. Anche sull’atteggiamento stiamo facendo bene”.
