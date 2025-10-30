Bologna-Torino 0-0, Coco: “Abbiamo meritato questo pareggio”

Primo MVP, sei contento? “Sì, ma soprattutto perché non era una partita facile. È uno stadio complicato. Abbiamo fatto una partita di squadra, belli compatti in fase difensiva. Abbiamo meritato un punto per il lavoro che abbiamo fatto”.

Cos’è cambiato in difesa? Nelle ultime partite avete migliorato nettamente… “Giustamente, il lavoro, il lavoro… All’inizio è giusto che eravamo un po’ in difficoltà, ma da una situazione del genere si può uscire solo con il lavoro. Su questo stiamo lavorando in allenamento. Stiamo facendo un bel gruppo, questo si sta vedendo in campo. Anche sull’atteggiamento stiamo facendo bene”.