Pareggio a reti bianche per il Torino che raggiunge quota 12 punti in Serie A dopo lo 0-0 rimediato al Dall'Ara contro il Bologna di Niccolini (vice di Italiano, atteso dalla formazione rossoblù). Un pareggio che comunque allunga la striscia positiva di risultati del Torino portando a 8 i punti raccolti nelle ultime 4 gare di campionato. Al termine della sfida, il centrocampista granata Ivan Ilic ha commentato Bologna-Torino ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.
Bologna-Torino 0-0, Ilic: “Titolare? Era da tanto… Proverò a tornare nel prime”
Le parole dei protagonisti al termine del pareggio tra rossoblù e granata
Partita solida, un altro risultato positivo. Cosa vi ha detto Baroni? “Sicuramente è un punto importante per noi, perché abbiamo giocato contro una squadra molto preparata che per me sta giocando il calcio più bello in Serie A. Noi abbiamo fatto una grande partita. Sono contento io per i compagni e per la squadra”.
Soddisfazione ad aver ripreso la maglia da titolare, che effetto ti ha fatto? “Era tanto tempo che non giocavo da titolare. È sempre bello giocare, sia titolare che dalla panchina. È sempre bello fare minuti e aiutare la squadra”.
Rivedremo il prime di Ilic? “Ci proverò”.
