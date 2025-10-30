Pareggio a reti bianche per il Torino che raggiunge quota 12 punti in Serie A dopo lo 0-0 rimediato al Dall'Ara contro il Bologna di Niccolini (vice di Italiano, atteso dalla formazione rossoblù). Un pareggio che comunque allunga la striscia positiva di risultati del Torino portando a 8 i punti raccolti nelle ultime 4 gare di campionato. Al termine della sfida, il portiere granata Alberto Paleari ha commentato Bologna-Torino ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.
Bologna-Torino 0-0, Paleari: “Vediamo come va quando torna Israel…”
Le parole dei protagonisti al termine del pareggio tra rossoblù e granata
Sei stremato dopo questa partita, ma ancora una volta sei stato uno dei protagonisti… “Menomale, dai. Abbiamo lavorato in questi due giorni per chiudere bene Orsolini, mancino, e Cambiaghi, destro. L’abbiamo studiata bene, sono contento di aver fatto questo clean sheet, però è tutto merito della difesa”.
Com’è essere diventato virale dopo le parate contro il Genoa? “La bomba mediatica è esplosa in questi due giorni. Però avevo tanta voglia di dare il mio contributo. Ora che sono stato chiamato in causa l’ho fatto. Ora aspettiamo che torna Franco (Israel, ndr.) e vediamo come va…”.
