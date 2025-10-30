Toro News
Bologna-Torino 0-0, Paleari: “Vediamo come va quando torna Israel…”

Le parole dei protagonisti al termine del pareggio tra rossoblù e granata
Pareggio a reti bianche per il Torino che raggiunge quota 12 punti in Serie A dopo lo 0-0 rimediato al Dall'Ara contro il Bologna di Niccolini (vice di Italiano, atteso dalla formazione rossoblù). Un pareggio che comunque allunga la striscia positiva di risultati del Torino portando a 8 i punti raccolti nelle ultime 4 gare di campionato. Al termine della sfida, il portiere granata Alberto Paleari ha commentato Bologna-Torino ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

Sei stremato dopo questa partita, ma ancora una volta sei stato uno dei protagonisti… “Menomale, dai. Abbiamo lavorato in questi due giorni per chiudere bene Orsolini, mancino, e Cambiaghi, destro. L’abbiamo studiata bene, sono contento di aver fatto questo clean sheet, però è tutto merito della difesa”.

Com’è essere diventato virale dopo le parate contro il Genoa? “La bomba mediatica è esplosa in questi due giorni. Però avevo tanta voglia di dare il mio contributo. Ora che sono stato chiamato in causa l’ho fatto. Ora aspettiamo che torna Franco (Israel, ndr.) e vediamo come va…”.

