Cairo post Torino-Lecce 1-0: “Mercato? Vorrei ancora un giocatore. Sui tifosi…”

Le parole del presidente granata al termine del match contro i salentini

Matteo Curreri 1 febbraio 2026 (modifica il 1 febbraio 2026 | 15:28)

Termina 1-0 la ventitreesima giornata per Torino e Lecce, che si sono affrontate in quel dello stadio Olimpico Grande Torino. In seguito al match, il presidente granata Urbano Cairo ha commentato la sfida ai giornalisti presenti. Di seguito le sue dichiarazioni.

Oggi vittoria importante… “Molto importante. Bella vittoria, potevamo anche fare il raddoppio. Abbiamo avuto palle importanti. Però poi quando non lo fai rischi di prendere. Qui fortunatamente non è andata così. La squadra l’ho vista bene, ho visto bene anche i nuovi. Prati e Marianucci molto bene, Kulenovic potrà dare un bel contributo. Ora dobbiamo lavorare per dare continuità. Mercoledì abbiamo una sfida importante contro l’Inter”.

Ci si potrà aspettare ancora qualcuno dal mercato? “Vediamo. Stiamo lavorando per fare qualcosa in più. Non voglio anticipare nulla, però spero di poter aggiungere ancora un calciatore”.

Baroni ha ribadito la fiducia che sente da parte sua. “C’è sempre stata. L’ho sempre supportato e aiutato. Poi lui di suo è uno che non molla mai. Magari nelle interviste non fa vedere chissà che temperamento, ma ha in mano la squadra, non molla mai, i giocatori lo seguono. Dobbiamo certamente fare di più adesso, dare più continuità. In una partita importante come questa, in una giornata complicata, abbiamo fatto bene”.

Oggi c’è stato lo sciopero dei tifosi della Maratona: vuole dire qualcosa? “No. Mi è spiaciuto moltissimo. Sembrava di essere in trasferta. C’erano più tifosi del Toro, però i tifosi che fanno i cori erano tutti del Lecce. Però la squadra ha giocato con voglia e determinazione, quindi direi bene. Spiace molto, sicuramente. Capisco. Non è che si possa intervenire su tutto: le dinamiche sono a volte particolari”.