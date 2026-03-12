Cuesta presenta Torino-Parma: “Sarà un Toro aggressivo, un giocatore è recuperato”

Cuesta ha iniziato facendo il punto sugli indisponibili e sui giocatori a disposizione per la gara: "Abbiamo fuori Bernabé sicuramente. Tutti gli altri sono a disposizione, recuperiamo Britschgi. Abbiamo anche Mena della Primavera convocato". L'allenatore spagnolo si è poi soffermato sul momento della squadra e sulla necessità di dare continuità ai risultati: "Tutti abbiamo bisogno di punti. Vogliamo avere continuità, siamo consapevoli di star facendo cose bene ma che dobbiamo lavorare con umiltà, sacrificio e unione. Mi aspetto una gara difficile, contro un avversario di qualità che ha cambiato allenatore poco fa. Noi faremo il nostro, consapevoli dei nostri punti di forza e provando a migliorare alcuni aspetti". Il tecnico ha quindi analizzato le caratteristiche degli avversari: "Un Torino verticale, aggressivo, che ci vorrà mettere in difficoltà. Noi dobbiamo essere bravi a portare la partita dove vogliamo". Spazio anche agli aspetti tattici che, secondo Cuesta, saranno determinanti nel corso della partita: "Sapere come sfruttare gli spazi quando abbiamo la palla e gestire i momenti di transizione, oltre a dover difendere molto bene ed essere compatti. Dobbiamo vincere i duelli ed essere molto completi. Devi fare molte cose molto bene, avendo bisogno di essere dominante nelle aree, lì si fa la differenza nel calcio. Sappiamo i problemi che ci vuole creare il Torino". Infine, una battuta anche su D'Aversa, tecnico granata: "Ho avuto la possibilità di conoscerlo all'evento della Panchina d'Oro. Ho scambiato un paio di parole con lui e mi è sembrata una persona molto educata".