Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor partite conferenze stampa Cuesta presenta Torino-Parma: “Sarà un Toro aggressivo, un giocatore è recuperato”

le voci

Cuesta presenta Torino-Parma: “Sarà un Toro aggressivo, un giocatore è recuperato”

Cuesta presenta Torino-Parma: “Sarà un Toro aggressivo, un giocatore è recuperato” - immagine 1
Le parole del tecnico dei crociati in conferenza alla vigilia della partita contro il Toro
Andrea Croveri
Andrea Croveri Redattore 

In arrivo un nuovo match importante per il Torino, che all'andata contro il Parma è uscito sconfitto dalla cornice del Tardini. Oggi, i ducali si preparano alla sfida e, alla vigilia del match, il tecnico Carlos Cuesta ha parlato in conferenza stampa analizzando il momento della squadra, la situazione della rosa e le insidie della partita contro i granata.

Cuesta ha iniziato facendo il punto sugli indisponibili e sui giocatori a disposizione per la gara: "Abbiamo fuori Bernabé sicuramente. Tutti gli altri sono a disposizione, recuperiamo Britschgi. Abbiamo anche Mena della Primavera convocato". L'allenatore spagnolo si è poi soffermato sul momento della squadra e sulla necessità di dare continuità ai risultati: "Tutti abbiamo bisogno di punti. Vogliamo avere continuità, siamo consapevoli di star facendo cose bene ma che dobbiamo lavorare con umiltà, sacrificio e unione. Mi aspetto una gara difficile, contro un avversario di qualità che ha cambiato allenatore poco fa. Noi faremo il nostro, consapevoli dei nostri punti di forza e provando a migliorare alcuni aspetti". Il tecnico ha quindi analizzato le caratteristiche degli avversari: "Un Torino verticale, aggressivo, che ci vorrà mettere in difficoltà. Noi dobbiamo essere bravi a portare la partita dove vogliamo".  Spazio anche agli aspetti tattici che, secondo Cuesta, saranno determinanti nel corso della partita: "Sapere come sfruttare gli spazi quando abbiamo la palla e gestire i momenti di transizione, oltre a dover difendere molto bene ed essere compatti. Dobbiamo vincere i duelli ed essere molto completi. Devi fare molte cose molto bene, avendo bisogno di essere dominante nelle aree, lì si fa la differenza nel calcio. Sappiamo i problemi che ci vuole creare il Torino". Infine, una battuta anche su D'Aversa, tecnico granata: "Ho avuto la possibilità di conoscerlo all'evento della Panchina d'Oro. Ho scambiato un paio di parole con lui e mi è sembrata una persona molto educata".

Leggi anche
Napoli-Torino 2-1, D’Aversa in conferenza stampa: “Volevano il risultato più di...
Napoli-Torino 2-1, D’Aversa: “Soddisfatto. La differenza la fa la determinazione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA