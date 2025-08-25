Inter-Torino 5-0, Baroni in conferenza: “Ecco perché Masina e non Maripan”

L'analisi del tecnico dopo la gara contro l'Inter

Redazione Toro News 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 23:33)

Al termine della gara contro l'Inter, Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le risposte alle domande dei giornalisti accreditati al seguito delle due squadre.

Si è visto poco della mano di Baroni.

"La squadra ha provato a fare delle cose, ma servono più cattiveria e determinazione. L'Inter è una delle squadre più forti d'Europa, non si possono commettere certi errori. Il risultato ci deve dare dolore per ripartire, quella spinta che è mancata. Non si possono fare solo due falli nel primo tempo. Da lì dobbiamo ripartire, perché la squadra nella manovra ha provato a giocare. Oggi abbiamo fatto troppi regali".

Si aspetta qualcosa dal mercato?

"C'è grande sintonia con la società, sanno benissimo. Mi aspetto di essere domani mattina ad analizzare la partita con la squadra. Siamo a 47 allenamenti insieme, non si può avere tutto subito ma non si può commettere quello che abbiamo commesso oggi".

Come mai Maripan non ha giocato?

"Non è che non lo vedo. In questa partita serve anche una partita tecnica, ho preferito un centrale mancino. Ha quasi sempre giocato nel precampionato, Masina e Coco mi sono piaciuti con il Modena. Maripan sta bene e presto andrà in campo. Io cerco di far crescere ventidue titolari".

La difesa ha bisogno di altri giocatori?

"In questo momento c'è poca solidità, dobbiamo sistemarlo. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte, ma c'è da lavorare molto sul blocco squadra. La squadra si deve adoperare in maniera diversa, se vuoi andare ad aggredire alto devi farlo forte. Ma è una situazione che sistemeremo sicuramente".

Perché solo due falli nel primo tempo?

"Questi dati nascondono tanto, poi sicuramente c'è stato un momento in cui la squadra non ha capito che non c'erano più i presupposti. Il gol sull'uscita da dietro non si può concedere. Mi dispiace per i tifosi per il punteggio: deve darci rabbia"

Non rischiate di ritrovarvi a lottare per la salvezza?

"Solo il lavoro ci può tirare fuori e aiutare a migliorare. Le soluzioni spettano a me, le troverò. Analizzerò con grande ferocia insieme a staff e squadra. Si sono visti errori che non si vedranno più".