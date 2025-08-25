Inter-Torino 5-0, Baroni: “Quattro gol concessi da noi, rifarei le mie scelte”

Le parole dei protagonisti al termine della prima di Serie A

Eugenio Gammarino 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 23:52)

Al termine del match di San Siro terminato sul punteggio di 5-0 per l'Inter, l'allenatore granata Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di DAZN per un commento post-gara. Di seguito le sue dichiarazioni.

Si immaginava questa partita così difficile stasera contro l'Inter? "Siamo addolorati per il risultato. Ma questo risultato ora deve darci quella cattiveria che non siamo riusciti a mettere in campo. Abbiamo sbagliato troppo e regalato troppe situazioni all’Inter. Dobbiamo trovare quella ferocia giusta: abbiamo fatto solamente due falli. Ci deve essere più cattiveria e più pressione, la palla deve essere più coperta. Ora dobbiamo lavorare su questo".

La non reazione della squadra è difficile da spiegare, la squadra doveva rimanere in partita."Sono d'accordo, ma solo un gol è stato costruito. Gli altri li abbiamo concessi noi attraverso gli errori. La squadra deve crescere sul lottare su ogni pallone, sulla pressione. Questa sconfitta deve darci la spinta giusta, la reazione per trovare equilibrio e tutte quelle componenti che dobbiamo mettere in ogni partita".

Tornando indietro rifarebbe la scelta scelta del 4-3-3? "Si, le rifarei. Noi siamo andati a prendere play su play. Sul primo gol abbiamo preso gol su palla inattiva. Abbiamo sofferto molto le palle inattive. Ma sono state quelle fragilità che una squadra come il Toro non deve avere".