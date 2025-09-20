Juric pre Torino-Atalanta: “Toro? Ho fatto buoni anni, ora squadra più solida”

Le parole dell'allenatore atalantino alla vigilia della sfida con i granata valida per il quarto turno di campionato di Serie A

Matteo Curreri 20 settembre 2025 (modifica il 20 settembre 2025 | 14:08)

Alla vigilia della sfida tra Torino e Atalanta, valida per il quarto turno di Serie A, il tecnico dei bergamaschi Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

Il match di domani

"Questa sconfitta ci deve dare una grande forza seppur dobbiamo fare meglio. La squadra è motivatissima considerando anche le cose buone fatte contro il Lecce. Non esistono partite facili dove ogni partita fa storia a se. Abbiamo avuto le stesse potenzialità di fare goal sia contro Pisa che Lecce, ma la differenza è stata più concreta. Nelle difficoltà bisogna cercare di fare meglio".

Gli infortunati?

"Scamacca? Staremo a vedere. Non è ancora pronto: da valutare settimana prossima come sta. Per De Ketelaere valuteremo anche lui le sue condizioni considerando i problemi avuti contro il PSG. Ederson ha cominciato ad allenarsi con la Primavera, ma non credo che prima della sosta sarà disponibile. Non dobbiamo accelerare i tempi".

Come pensa di utilizzare Lookman?

"Lui ha parlato con me, la squadra e il mio staff. E' stato accolto bene e da domani comincerà ad essere disponibile. L'autonomia non è al massimo visto che si è allenato da solo, ma staremo a vedere. In allenamento ha fatto molto bene".

E' pronto per essere titolare?

"Staremo a vedere, ha fatto pochi allenamenti con la squadra. Per noi rimane importante, però valuterò".

Quanto è importante per lei un leader come Marten De Roon: vicino alle 400 partite con l'Atalanta?

"Lui come altri che sono da tempo qua sono importanti per far capire ai ragazzi cosa significa giocare nell'Atalanta. Sono molto orgoglioso di questo".

Ci sarà Zappacosta?

"Le ultime settimane l'ho visto bene. Arriverà il suo momento: lo tengo molto in considerazione".

Il Psg

"Ci sono anche i meriti degli avversari. Vero che nei secondi tempi riusciamo a tirare qualcosa in più considerando che loro sono più stanchi".

Musah e Krstovic?

"Ho visto buone cose sia contro il Lecce che con il PSG. Un giocatore che mi piace molto, sta dando una grande mano a centrocampo. Krstovic ha fatto anche lui bene: deve migliorare tanto in zona goal, ma è stato bravo. Poi con Maldini e Lookman avremo più soluzioni offensive".

Che ricordi ha di Torino?

"Penso di aver fatto dei buoni anni a Torino: abbiamo rimesso i conti a posto e siamo arrivati tra le prime dieci dopo anni difficili. Ora il Toro è una squadra più solida e che può dare molte soluzioni rispetto a prima".

Che Toro si aspetta?

"Hanno grandi giocatori che ti possono impensierire. In casa vorranno pressare un po' di più, ma a Roma hanno fatto una gara buonissima".