Juventus-Torino 0-0, Baroni in conferenza: “Zapata? Ecco cosa lo penalizza”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Torino dopo il derby pareggiato 0-0 con la Juventus nell'11° turno del campionato di Serie A

Federico De Milano Caporedattore 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 21:17)

In seguito al pareggio del Torino sul campo della Juventus nel derby della Mole, valido per l'11° turno di Serie A, l'allenatore granata Marco Baroni - dopo aver parlato ai microfoni dei broadcaster - è intervenuto in conferenza stampa per fornire un commento su questa partita. Di seguito le risposte del tecnico del Toro alle domande dei molti giornalisti presenti nella sala conferenze dell'Allianz Stadium.

I difensori oggi sono stati perfetti?"Nel primo tempo siamo stati un po' attendisti. Ho dato il messaggio al 45' di avere più coraggio e nel secondo tempo siamo stati più bravi. Asllani si è fatto vedere, ha giocato un po' corto e un po' lungo. Adams ha portato peso ma anche Ilic e Ngonge sono stati bravi. La squadra è cresciuta e al di là del palleggio della Juventus, abbiamo avuto delle occasioni. Di Gregorio ha fatto un miracolo su Adams. Io vedo margini di crescita, dobbiamo lavorare e con la compattezza dell'ambiente siamo migliori".

La fiducia sta crescendo? "Se levo la prima giornata dove abbiamo preso un'imbarcata nel secondo tempo o nei 7 minuti con l'Atalanta, si sta crescendo. Ci sono giocatori che hanno giocato poco negli anni scorsi. C'è compattezza e dedizione durante la settimana e questo ci permetterà di crescere nei prossimi giorni".

Paleari e Zapata quanto sono importanti? "Paleari è un capitano per dedizione e per come fa lavorare anche Popa e Israel. Non mi piace parlare di gerarchie nella squadra, voglio vedere tutti titolari. Sarebbe una mancanza di rispetto per loro. Israel ha talento e deve tornare in campo per il valore del suo lavoro in allenamento. Ora sappiamo di poter contare su tre portieri che lavorano forte. Io spero sempre di non dormire la notte prima della partita perché sono in difficoltà a scegliere la formazione. Zapata vorrebbe tornare e avere più minutaggio, al momento questo lo penalizza. Lui è straordinario e un professionista esemplare, pian piano lo metteremo dentro sempre di più".

La Juventus può vincere lo Scudetto?"Penso di sì, anche tudor aveva fatto un bel lavoro. Penso che con l'esperienza di Spalletti ora possano a tornare a lottare per il massimo. Io però penso solo al Torino, è una società con una storia incredibile e voglio dare il massimo per far crescere e puntare in alto".

Come si sceglie il portiere quando entrambi saranno al massimo? "Questo è un ruolo particolare, serve emotività e capacità. Gli occhi portano a fare scelte. Israel aveva fatto bene prima dell'infortunio mentre ora Paleari si è creato uno spazio importante e sono contento di avere due portieri su cui puntare, io farò le mie scelte".

Cairo ha fatto i complimenti alla squadra?"Il presidente era negli spogliatoi e si è complimentato con noi e con i ragazzi. Volevo vivere questo derby ma Colucci è un primo allenatore e ho la fortuna di avere un grande staff che vede i giocatori tutti i giorni e che mi aiuta molto, anche oggi che ero più in alto a vedere la partita".

Il Toro nell'era Cairo non aveva mai fatto punti nel primo derby della stagione... "Queste sono le partite che servono alla squadra per crescere anche nelle difficoltà. Ci serve creare una base forte e dobbiamo lavorarci, poi possiamo pensare all'altezza".