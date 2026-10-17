1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

Abate presenta Parma-Torino

Ignazio Abate presenta la prossima trasferta del Torino che andrà in scena allo stadio Tardini di Parma. Il mister granata si presenterà a breve nella sala conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino per rispondere alle domande dei giornalisti presenti.

14.15 Si attende l'arrivo di Ignazio Abate

14.34 Arrivato Abate, via alle domande.

A Parma sarà una partita cruciale, questa settimana su cosa ha lavorato?

“Partita cruciale non penso, sarà molto importante. Voglio vedere quello che mi hanno dimostrato in settimana. Sono convinto che avremo ampi margini di miglioramento. Tutti i giorni spingono al massimo. Si sta formando un gruppo con basi solide, voglio rivedere lo stesso atteggiamento dell’Udinese”.

L’errore da non fare?

“Non siamo nelle condizioni di pensare. Dobbiamo scendere in campo per vincere la partita”.

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3