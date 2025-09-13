Baroni presenta Roma-Torino: “Lavoriamo per i risultati. Pressione? Viviamo di questo”

Vigilia di Roma-Torino, gara valevole per la terza giornata della Serie A 2025/2026. I granata, reduci da una sconfitta all'esordio e da un pareggio per 0-0 al debutto casalingo, puntano a invertire la rotta al primo appuntamento dopo la sosta. Di fronte al Toro, la Roma di Gian Piero Gasperini, fino a questo momento a punteggio pieno grazie a due successi su Bologna e Pisa. Non sarà facile per Marco Baroni, che ritorna in quello che fino a qualche mese fa era il suo stadio. La giornata odierna è invece dedicata alle sue sensazioni prepartita, alla conferenza stampa in cui il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti accreditati.

"La Roma non è solo queste due partite, sono otto mesi che è prima in classifica. Sappiamo delle difficoltà, ma sono proprio queste le partite che ci devono anche testare, occorrerà una partita di personalità e spessore, giocata palla su palla, con ritmo perché l'unica partita che non si può fare è a ritmo basso contro questa Roma"