Baroni pre Sassuolo-Torino: “Dobbiamo giocare senza cali di tensione”

Le parole del tecnico granata nella conferenza stampa di presentazione della sfida con il Sassuolo
Irene Nicola
Irene Nicola 

All'antivigilia della gara tra Sassuolo e Torino, in programma domenica 21 dicembre alle ore 15.00, Marco Baroni presenta il match nella consueta conferenza stampa. Di seguito le parole del tecnico granata alle domande dei giornalisti accreditati e presenti nella sala conferenze dello Stadio Olimpico-Grande Torino.

14.25 Atteso Baroni in sala conferenze per il via alla presentazione di Sassuolo-Torino

14.35 Arrivato Baroni, inizia la conferenza stampa

Coco e Masina non ci saranno, oltre a Tameze quali possono essere le alternative in difesa? "Tameze sarà in campo. Biraghi è un giocatore importante, sta lavorando molto bene ed è un'alternativa come Dembelé. Riportiamo in lista anche Sazonov, che è a disposizione e si è sempre allenato. Era in uscita, lo sapete, ma porteremo anche lui perché mi sembra giusto"

