Baroni pre Torino-Bologna: “Lavoriamo sulla continuità, Simeone non è in ballottaggio”

Le parole del tecnico alla vigilia della gara contro i rossoblù

Matteo Curreri 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 12:58)

Vigilia di Torino-Bologna (fischio d'inizio domenica 15 febbraio alle 18.00), Marco Baroni presenta in conferenza stampa il prossimo match casalingo. Di seguito le risposte alle domande dei giornalisti presenti all'Olimpico-Grande Torino.

Bollettino medico: ieri hanno lavorato a parte Obrador, Ilic e Ismajli

Domani si annuncia nuovamente la contestazione dei tifosi, quanto questo vi mette pressione?

“I tifosi sono la parte centrale del sistema calcio. L’assenza della Maratona è un dispiacere mio personale, ma credo che certe situazioni siano legate alla passione. La cosa che ripeto è che siamo noi a dover fare il passo, dare tutto quello che abbiamo. La squadra sono convinto che lo farà anche domani”

Il Bologna è in crisi. Teme la voglia di rivincita degli avversari o le difficoltà che ha dimostrato la sua squadra con formazioni in crisi?

“Il Bologna è una squadra forte, con giocatori forti, con un allenatore che fa un calcio internazionale. A volte ci sono più momenti di difficoltà di risultato che di gioco. Noi dovremo fare una partita di altissimo livello e spessore sia dal punto di vista tecnico, fisico e tattico. Serve una partita di grande livello da parte nostra”

Domani rientrerà dalla squalifica Prati. Lo preferisce regista o mezzala? Lo vedremo al posto di Ilkhan?

“Sono due giocatori simili ma anche diversi per attitudine in campo. Prati è un po’ più mediano. Lo abbiamo apprezzato per come è entrato nel gruppo dando grande disponibilità sia di dedizione al lavoro che dal punto di vista tattico. Valuterò, andranno in campo entrambi. Uno dal primo minuto e magari l’altro subentra”

Il Torino è una delle due squadre insieme al Verona ad aver segnato più gol in contropiede. Può essere l'arma contro un Bologna che proverà a fare la partita. Poi visto che si incontrano le squadre che hanno fatto più sostituzioni, quanto potranno contare i cambi?

“Il Bologna porta tanta pressione anche a uomo. Io credo che sia una partita in cui non dobbiamo pensare solo al contropiede, ma anche pensare alla gestione della palla. E’ una partita che richiede dal punto di vista tecnico un livello massimale. Le sostituzioni nel calcio moderno sono un valore aggiunto per incrementare risorse negli ultimi momenti della partita. La mia attenzione è sempre molto rivolta anche a chi non parte e lo ricordo alla squadra”.

Simeone e Aboukhlal sono pronti per giocare dal primo minuto?

“Sì, sono prontissimi e stanno bene”.

Il Toro cerca continuità che può aiutare a riprendere il cammino interrotto. E’ più pericolosa la mancanza di continuità nella stagione o affrontare una squadra che deve risollevarsi?

“Il Bologna non è in crisi di gioco ma di risultati. La continuità è un aspetto importante su cui vogliamo lavorare. Un punto centrale per il cammino della squadra”

In difesa si andrà avanti con Coco, Marianucci e Maripan? Simeone giocherà dal 1'?

“Simeone non è in ballottaggio, se sta bene gioca. Ha una dedizione nel lavoro di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno degli altri attaccanti e dovranno essere pronti su tutto Per la difesa stiamo aspettando il rientro di Ismajli che dovrebbe essere la prossima settimana. Tameze ha un piccolo problemino, ma che sta risolvendo piano piano perché è un fastidio tendineo, ed è molto probabile che ripartano gli stessi giocatori”

C’è possibilità di vedere Ebosse?

“Si è inserito bene. Di tutti i ragazzi arrivati sono contento, si sono inseriti con grande dedizione. Noi abbiamo bisogno di sinistri nella catena perché spesso abbiamo giocato con destri sulla catena di sinistra e ciò non aiuta lo sviluppo della manovra. E’ un giocatore che presto andrà dentro”.

Sugli esterni c’è possibilità di vedere Biraghi in campo?

“Sta lavorando da braccetto. Lo abbiamo condiviso con il giocatore, Come quinti abbiamo delle soluzioni. Abbiamo integrato anche Nkounkou e contiamo sul suo apporto”.

