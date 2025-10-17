Manca un giorno a Torino-Napoli, settimo turno di Serie A. Marco Baroni presenta in conferenza stampa la sfida contro il Napoli di Antonio Conte. Di seguito le parole del tecnico del Torino Marco Baroni in risposta alle domande dei giornalisti accreditati e presenti nella sala conferenze dell'Olimpico-Grande Torino.
Baroni pre Torino-Napoli: “Due punte dal primo minuto? Non lo escludo”
Quanto ha lavorato sulla testa dei suoi dopo l’ingenuità di Roma? Può essere la partita giusta per giocare con due punte?
“Non lo escludo, è stata una settimana particolare. Abbiamo avuto un confronto subito dopo la partita perché tanti sarebbero andati in nazionale. Sappiamo che dobbiamo eliminare certe situazioni, sono pezzettini che ancora ci penalizzano in maniera incredibile rispetto al livello della prestazione che la squadra aveva messo in campo”.
A livello emotivo che cosa può dare questa partita?
“La difficoltà della partita e il momento da cui arriviamo ci danno la grande opportunità che la squadra deve centrare. Serve una partita di valore, dove sappiamo che dobbiamo restare dentro ogni secondo e ogni pallone. La parte di attenzione sarà centrale nella nostra prestazione”.
Desidera essere sorpreso dal suo Torino?
“Io lavoro tutti i giorni con questi ragazzi, anche se questa è stata una settimana particolare per le assenze. Noi dobbiamo trovare continuità perché è dentro le prestazioni che si trovano i risultati. Occorrerà una grande prestazione, per trovare il risultato occorreranno attenzione, voglia e determinazione”.
