LIVE! Baroni presenta Torino-Pisa

Confermato Paleari in porta? Le gerarchie restano fisse o è possibile ipotizzare un’apertura? “Su questo tema mi sono già espresso. Non sono abituato a vedere titolari. Non esistono, è una forma di rispetto verso tutti i calciatori, verso il loro lavoro e la loro dedizione. Israel è un portiere bravo, di valore. Il suo valore lo riporta eventualmente in porta, non le gerarchie. Non esistono gerarchie, lo allargo a tutta la rosa. In questa maniera c’è uno stimolo costante nel lavoro e ognuno deve sapere che chi dà il massimo gioca. Siamo contentissimi di Paleari, si è fatto trovare pronto e ha fatto benissimo”

Lavorare sul ritmo offensivo era una delle priorità che aveva indicato in vista del Pisa. Chi può crescere maggiormente sotto questo aspetto? “Parlo proprio di ritmo di squadra. Il Torino deve costruire azioni da gol in modo collettivo e non solo individuale. Intendo giocare veloce, non lo posson fare solo uno o due giocatori. Il collettivo deve mettere velocità. Ci serve contro una squadra solida, fisica come il Pisa”

Ngonge è uscito dolorante al Dall’Ara. Come sta? Quanto è effettivamente in condizione avendo avuto poco tempo per recuperare? “Non è in perfette condizioni. Ieri ha lavorato, è della partita. Ho degli attaccanti bravi e giocheranno tutti e andranno dentro tutti, ne sono certo”

Quale può essere l'ambizione che deve avere il Torino? "Lavoriamo sulla base. Il nostro obiettivo è trovare una identità, una solidità di squadra. La nostra attenzione mia, dello staff e della squadra è sulla base. Solo dopo possiamo vedere dove arrivare con grande umiltà e dedizione come sta facendo tutto il gruppo"