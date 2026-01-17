Baroni pre Torino-Roma: “Vogliamo sfidare noi stessi. Zapata? Non è mai un problema”

Le parole del tecnico nella conferenza della vigilia

Vigilia di Torino-Roma, Marco Baroni presenta in conferenza stampa la seconda gara in pochi giorni con i giallorossi. Il tecnico è atteso alle 12 nella sala conferenze dello stadio Grande Torino per rispondere alle domande dei giornalisti.

“Purtroppo questa mattina ci siamo svegliati tutti con questa brutta notizia. Voglio unirmi al cordoglio della mia società per Commisso. Un abbraccio forte a tutta la sua famiglia e al popolo viola”.

Aggiornamento medico: si sono allenati a parte Ismajli per i postumi del pestone rimediato in Coppa Italia, Simeone per i postumi di un trauma contusivo alla gamba trauma e Dembele per un sovraccarico muscolare al polpaccio.

Ismajli e Simeone sono recuperabili?

“Sono fiducioso per entrambi. Più per Ismajli che per Simeone. Hanno avuto buone sensazioni e oggi faranno un test”

A Roma si è vista una squadra solida. Dal punto di vista dell’atteggiamento quel tipo di partita, per essere replicabile con continuità, su cosa bisogna insistere?

“Se prendiamo l’ultima partita dello scorso campionato il 70% è cambiato, del campionato precedente c’è solo Tameze. A disfare le squadre si fa velocemente a ricostruirle ci vuole più tempo. Noi lavoriamo per questo, per la continuità di prestazione, per giocare con coraggio e dedizione, con l’entusiasmo con cui abbiamo giocato questa partita. Domani affrontiamo una squadra forte che ha fisicità e solidità. Sappiamo delle difficoltà ma noi vogliamo sfidare noi stessi ogni gara per creare un’identità forte che è la nostra ricerca primaria"

Nelle ultime 6 in casa ne avete fatto 4, ma avete sempre avuto supporto allo stadio. C’è nei giocatori questa voglia di regalare un’altra giornata importante? In prospettiva, fare un grande risultato può dare stimoli ulteriori?

“Da parte mia c’è il dolore di queste sconfitte, da trasferire alla squadra. Noi abbiamo anche pagato l’eccesso, la voglia di fare bene. Nell’aspetto prestativo poche volte siamo mancati, più nella gestione di alcuni momenti della partita. Da parte mia c’è voglia di alzare il livello e invertire questa rotta. Siamo disposti a dare tutto e cercare di rifare una partita come abbiamo fatto”.

Cosa cambierà la Roma rispetto alla partita di Coppa Italia?

“Ci sarà qualche giocatore nuovo, anche qualche nuovo acquisto. La Roma ha un’identità forte. Gasperini ha capacità di dare uno spirito identitario e non cambia per una sconfitta. In più ci saranno gli innesti che potrebbero dare un apporto importante durante la partita. La cosa più importante è cosa faremo noi, è questa la cosa su cui dobbiamo concentrarci".

Pedersen partirà negli undici?

“E’ una cosa che sto valutando. Il ragazzo sta bene, si è messo alle spalle il fastidio al ginocchio. Oggi sarà un test di valutazione sulle scelte degli undici, sicuramente sarà della partita al 100%"

Qual è la prima opzione nel caso mancasse Simeone?

“Io conto che lui possa essere in campo. Abbiamo delle soluzioni e devo valutare sia dal punto di vista fisico che mentale chi parte e chi subentra. La partita è lunga e io valuto la gestione della gara nei novanta minuti”.

Come vede Zapata?

“Zapata non sarà mai un problema per il Toro. Ha sempre avuto comportamenti da giocatore di altissimo livello. E’ chiaro che devo fare delle scelte. Io lo ritengo un giocatore che può dare un contributo partendo o subentrando”.

I giocatori hanno energie mentali per affrontare questi impegni ravvicinati?

“La squadra ha già fatto due vittorie di fila, sei risultati utili consecutivi. E’ un livello che dobbiamo alzare. Tutti dobbiamo aiutare per fare questo saltino. Ma non possiamo fare risultato con la Roma senza una prestazione di altissimo livello su tutti gli aspetti. Il risultato sta dentro la prestazione”

Ci saranno delle variazioni?

“Più che squadra che vince non si cambia, i giocatori che si allenano forte e mi danno delle garanzie vanno in campo. Sono importanti i primi undici, ma allargo questa visione e c’è bisogno di passare il testimone e questo passaggio è ancora importante. Contro avversari, che hanno possibilità di cambi, di tenuta mentale nella partita, i momenti più importanti sono l’ultima mezz’ora e servono giocatori che vanno più forte di quelli che sono partiti. Farò delle valutazioni”

Nei 10 confronti con Gasperini ha un buon score, quale è la formula?

“Il merito è dei giocatori che devono fare bene questa partita. Ho grande stima per Gasperini, tra i migliori primi dieci allenatori in Europa. Sarà una partita durissima e so le difficoltà che dobbiamo affrontare in campo”

Un giocatore che ci ha sorpreso è Ilkhan. Qual è la prospettiva?

“Ha ancora margini di miglioramento. Alla prima di campionato era titolare a San Siro, rientrava da un infortunio importante, ma ora è un giocatore diverso dal punto di vista fisico, delle sensazioni degli appoggio. Quello è un infortunio che ti lascia nei primi mesi. Io credo ancora nella sua crescita, può migliorare ancora e lo deve fare. Mi ha convinto il suo entusiasmo: deve stare lì dentro. Avremo tempo per correggere le cose in cui deve migliorare, ma in questo momento conta la vitalità e la capacità di andare su palloni, come nell’ultimo angolo a Roma. Ho percepito che lui è dentro la partita in ogni momento sia sul piano difensivo che offensivo”.

Dopo la partita ha detto “chiedo giocatori che sono protagonisti nel futuro”. Su quali giovani vuole puntare?

“I giovani se lo devono conquistare questo spazio. Quando parlo di futuro non parlo solo ai giovani. Io intendo giocatori che pensano alla squadra e non all’io, ma all’insieme e alla squadra. Chi pensa alla squadra pensa al futuro".

Ha pensato a come fermare Malen?

“Sì, è un giocatore forte, l’abbiamo visto. E’ un giocatore che tendenzialmente parte dal centrosinistra, ma può anche giocare punta. Non dobbiamo stare attenti solo a lui. La Roma è una squadra difficile da affrontare e dobbiamo andare tutti sopra il livello massimo prestativo perché se no non ce la fai contro questa squadra”.

Cosa ha fatto con Aboukhlal? E’ una soluzione che durerà nel tempo?

“E’ una scelta condivisa con il ragazzo. Lui mi sta dando il 100%. Con questo sistema di gioco vorrei avere due attaccanti sugli esterni perché devi attaccare. Lui sta mettendo energia, anche in fase difensiva, e quello che mi interessa è la sua disponibilità che è stata totale. Per me la sua crescita diventa un tassello fondamentale per la squadra”.

Rispetto ai giocatori che non erano a Roma, Nkounkou e Biraghi, ci saranno? Al 17 gennaio si aspettava già un difensore?

“In queste scelte non c’è niente di personale. Rientrano all’interno di scelte condivise in un’ottica di tracciare una linea condivisa con la società. Per quanto riguarda il mercato non bisogna prendere per prendere. Il direttore lavora h24 per trovare soluzioni per quello che è il n0stro percorso. La mia attenzione è rivolto solo alle partite, non penso al mercato".

Nella conferenza pre-Atalanta aveva parlato della possibilità di vedere a Roma Israel al posto di Paleari, e invece in campo è andato di nuovo quest’ultimo. Quanto pesa questa esclusione nel percorso dell’uruguaiano a Torino?

"In conferenza ho detto "molto probabilmente", Ho fatto delle riflessioni, anche in ottica di questo mercato. Ho parlato con il ragazzo, chiaramente, e ho preso la decisione di far partire Paleari. Non vedevo le condizioni per cambiare".

