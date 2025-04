Vanoli pre Como-Torino: “Loro un esempio, noi a giugno scelte sbagliate”

1 di 4

LA CONFERENZA

TURIN, ITALY - APRIL 06: Paolo Vanoli, Head Coach of Torino, looks on during the Serie A match between Torino and Verona at Stadio Olimpico di Torino on April 06, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Vigilia di Como-Torino, fischio d'inizio del match in programma domani, domenica 13 aprile 2025 alle ore 18. Come di consueto, il tecnico granata Paolo Vanoli è atteso allo Stadio Olimpico Grande Torino per la conferenza stampa prepartita e per rispondere alle domande dei giornalisti presenti in Sala Conferenze. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore del Toro.

Come sta la squadra?“Bene, ci siamo tutti a parte Lazaro, a cui è stato confermato un piccolo problema al soleo e quindi non lo avremo nemmeno questa domenica. Cercheremo di fare il possibile per accorciare i tempi perché è un giocatore importante. Gli altri, a parte Ricci squalificato, stanno bene”

Il Torino ha segnato in 12 partite consecutive, secondo solo alla Roma. Nella preparazione delle partite usa questa statistiche e le statistiche in generale anche a livello emozionale per i giocatori?"No, non è quello che mi serve. Sono un allenatore che spinge la squadra a fare gol più che a non prenderlo, mi piace creare e avere più occasioni possibili. Mi fa piacere la statistica, ma non è una cosa che guardo. Fa piacere perché vuol dire che stiamo avendo continuità. Questa squadra nel tempo era vincolata solo a un giocatore nella realizzazione, ma avevo bisogno di andare in gol con più uomini e lo stiamo facendo. Deve essere la nostra crescita".

Cosa ne pensa del Como di Fabregas?“Gli faccio i complimenti, ho avuto la fortuna e il piacere di poterlo ancora vedere da giocatore. Lo prendo sempre da giocatore come esempio perchè quando ero stato al Chelsea ho sempre detto che gli spagnoli mi impressionavano per mentalità. Fabregas era tra questi insieme a Pedro e Azpilicueta. Hanno una mentalità forte, si allenano a duecento all’ora e non a caso sono giocatori che hanno vinto non so quanti titolari. Vediamo anche ora cosa sta facendo Pedro a 37 anni. Come allenatore ho avuto il piacere di vederlo l’anno scorso, abbiamo lottato fino alla fine per i campionati. Noi siamo stati più bravi ai playoff, loro nella parte finale di campionato ed entrambi siamo andati in Serie A. Fabregas e il Como sono in continua crescita, hanno fatto un mercato funzionale alle idee dell’allenatore. Affrontiamo una squadra molto diversa dal girone d’andata, con giovani di grande prospettiva e qualità. Sarà una bella sfida” .