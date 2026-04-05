Si è concluso col risultato di 0-1 l'incontro tra Pisa e Torino all'Arena Garibaldi, valevole per la 31a giornata di Serie A. Al termine del match, Gvidas Gineitis, ha commentato la sfida in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

Oggi hai giocato anche davanti alla difesa, come ti trovi?"Anche in nazionale gioco da mediano. La differenza è che qui devo controllare il gioco mentre da mezzala sono più vicino alla porta".

Come si chiude l'annata per cercare di fare di più?"Il Torino è una squadra che vuole sempre fare di più. Noi vogliamo fare meglio dell'anno scorso. Oggi il nostro obiettivo era solo andare in alto e non in basso. Il nostro obiettivo non è ancora raggiunto".

Gineitis a Dazn

Il centrocampista si è poi presentato anche ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni:

Una vittoria fondamentale per classifica. Meglio il Pisa nel primo tempo, ma poi la panchina ha fatto la differenza..."Sì, dopo il primo tempo ci siamo detti in spogliatoio che dovevamo alzare il livello e che ognuno di noi doveva mettere più qualità e personalità. Nel secondo tempo ci siamo presi i tre punti".

Come state vivendo questa parte di stagione con D'Aversa? Come state lavorando sulla fase difensiva?"Il mister vuole che non prendiamo gol quando abbiamo la palla. Dobbiamo andare subito in verticale e cercare gli attaccanti, sfruttare le mezzali e fare gol".

Settimana prossima c'è il Verona. Può essere la partita giusta per raggiungere l'obiettivo? "Giochiamo ogni partita per i tre punti e così faremo anche la prossima settimana"