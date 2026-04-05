Le dichiarazioni del giocatore dei toscani al termine del match dell'Arena Garibaldi
Una sconfitta del genere è la fotografia della stagione?"C'è poco da dire, partite così ne abbiamo visto spesso. Oggi eravamo in partita e siamo andati meglio che col Como ma a questo livello paghi gli errori".
Il Pisa ha giocato meglio del Torino nelle tre partite di quest'anno, meritava di più?"Sì quest'anno meritavamo di più in tante partite e anche col Torino. Giocare bene è bello ma io voglio punti e ci spiace aver perso così oggi".
La salvezza è ancora possibile?"Non lo so, sinceramente cerco di dare tutto a livello personale. Voglio aiutare i compagni, siamo tanti giovani con poca esperienza ma sono un po' giù perché ci eravamo preparati bene e volevamo di più per tutti i tifosi del Pisa".
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