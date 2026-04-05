Si è concluso col risultato di 0-1 l'incontro tra Pisa e Torino all'Arena Garibaldi, valevole per la 31a giornata di Serie A. Al termine del match, Mehdi Leris, ha commentato la sfida in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

Una sconfitta del genere è la fotografia della stagione?"C'è poco da dire, partite così ne abbiamo visto spesso. Oggi eravamo in partita e siamo andati meglio che col Como ma a questo livello paghi gli errori".

Il Pisa ha giocato meglio del Torino nelle tre partite di quest'anno, meritava di più?"Sì quest'anno meritavamo di più in tante partite e anche col Torino. Giocare bene è bello ma io voglio punti e ci spiace aver perso così oggi".

La salvezza è ancora possibile?"Non lo so, sinceramente cerco di dare tutto a livello personale. Voglio aiutare i compagni, siamo tanti giovani con poca esperienza ma sono un po' giù perché ci eravamo preparati bene e volevamo di più per tutti i tifosi del Pisa".